通關內地攻略｜最快1.8免檢出入境　通關 「三寶」缺一不可

踏入新一年，本港與內地通關在望，政務司司長陳國基昨日（1日）表示，將爭取最早下周日（8日）實施首階段通關。

《香港01》綜合最新資料，整理成通關攻略，港人規劃出境前，宜確保「三寶」（回鄉證、核酸測試證明及車票/飛機票）準備就緒，其中核酸檢測有效期為採樣後48小時內，並由認可檢測機構發出證明文件。市民可選擇於社區檢測中心採樣，付費索取專供出行之用的紙本證明文件，最快12小時內取得檢測結果，但需付240元，標準收費則為150元，檢測結果24小時內出爐。值得注意的是，出入境時需出示紙本證明，電子版本或手機訊息不會受理。



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陳國基帖文「暗藏玄機」 內地入境只認可核酸變相收緊

政務司司長陳國基昨日（1日）在社交平台撰文，談及來年展望，包括與內地的復常通關。陳國基指，正努力爭取最早在1月8日實施首階段通關，港府會為往返內地和香港的旅客預設合適的人數安排，並逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次等。他又指，視乎首階段通關的運作情況，當局將進一步擴展通關規模，最終達致全面通關。

根據國家衛健委早前公布，由1月8日起，入境內地須持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，入境後毋需再進行核酸檢測及檢疫。

從內地入境本港方面，雖然港府早前大幅放寬入境限制，所有抵港人士只需「二選一」，包括在抵港或登機前24小時內做快速測試，或出示48小時內的核酸檢測結果即可，惟陳國基的帖文則「暗藏玄機」：「為減低疫情交叉感染的風險，我們建議香港市民到內地和內地旅客到香港，都必須事先接受核酸測試，確保陰性才可過關」，意味通關後或會與國策「睇齊」，只認可48小時內進行的核酸檢測結果。

通關後入境內地事前準備：



1/ 辦理回鄉證最快要5個工作天

回鄉證有效期為5年（18歲或以下）或10年（18歲或以上）。疫情持續三年，不少港人的回鄉證或已過期。



中旅社已全面實施網上預約申請回鄉證，一般而言不能即日排隊領取籌號。由受理申請至取得回鄉證，大約需時12個工作日，市民亦可選擇辦理「快證」，則可在5個工作日後取證，但需加收200元，計劃往內地宜及早規劃 。由於即將通關，近期預約已爆滿，如要辦理需及早。

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2/ 核酸測試證明必須為紙本

雖然中港免檢通關在望，但內地規定，需持有48小時內進行的核酸測試陰性結果證明，方能出入兩地。市民可前往私人醫療機構或社區檢測中心，自費購買核酸檢測服務，同時需注意以下要點：

- 核酸檢測服務須合符香港政府認可：名單按此

-若前往社區檢測中心進行核酸測試，需要付費始能獲取可供出行的核酸檢測結果及其紙本證明文件。出入境將不接納免費檢測所得結果及以手機訊息收取的核酸證明。市民若無法自行打印，完成付費核酸測試後，可按通知前往社區檢測中心領取紙本證明文件。

- 按時間需要決定所需核酸服務：採樣24小時內收到結果證明：上限150元；採樣12小時內收到結果證明：上限240元。（承辦商可設定低於收費上限的服務收費，故各社區檢測中心／檢測站的自費服務收費或有所不同。）

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3/交通安排

現時往返中港兩地可循空路、海路、鐵路及陸路。市民及出入境人士應留意各營辦商提供的班次及安排。港鐵日前表示，高鐵將在復運前3天開放網上及車站售票服務。

跨境直通巴方面，有業界指疫情期間停擺致大量流失人手，估計通關初期只有封關前的一成司機歸位；旅遊巴亦需維修，料初期載客量有限，大約每日一萬人次，最多日駛600班車來往深圳。

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