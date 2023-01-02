急症室大排長龍　心臟病人等上房逾半天　醫管局促病情輕求診私醫

入冬之後急症室求診人數急增，多家醫院急症至逼爆，其中聯合醫院急症室今日（2日）中午前，等候時間更長達8小時以上，有心臟病病患者家屬表示，一直在陪病人等「上房」，但由早上9時等至下午3時，仍然未有床位。

醫管局表示，現時為冬季服務高峰期，市民輪候急症室服務的時間較長，個別個案可能需要等12小時，呼籲病情較輕市民到私家醫生或私家醫院求診。



入冬之後急症室求診人數急增，據醫管局的資料，單計聯合醫院中午前急症室等候時間長達8小時以上，現場所見，醫院貼出告示指照X光亦需大約等候2小時，而等候抽血則為3小時。

記者今日下午到場視察，只見急症室內人流不斷，目測有接近80位市民等候，大部份為長者，部份人更需在急症室門外等候。心臟病病患者家屬祝太表示，今早6時到達醫院，由於家人屬緊急情況，大約早上9時已完成會診部份，但截至下午3時，仍然在等候床位「上房」等候接受觀察治療。

另一市民梁小姐指，因眼睛發炎下午2時到急症室求診，由於急症室內等候人數眾多，未能預計需等候多久。

醫管局表示，現時為冬季服務高峰期，市民輪候急症室服務的時間較長，個別個案可能需要等12小時。當局呼籲病情較輕市民到私家醫生或私家醫院求診。

急症科統籌委員會主席徐錫漢表示，過去幾日，每日平均有4000人以上到急症室求診，伊利沙伯醫院、聯合醫院、屯門醫院及威爾斯醫院院等最為繁忙，每間公立醫院內科病床的使用率達到115%。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，已調動額外人手及加開臨時病床應付，同時增加指定診所及遙距診症名額。

截至下午三時，根據醫管局資料，聯合醫院等候時間超過6小時，屯門醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院、律敦治醫院、東區尤德夫人那打素醫院等5間醫院等候時間超過4小時。