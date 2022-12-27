多間醫院急症室需輪候逾8小時　胃痛病人在廣華等通宵

聖誕連假期間，多間公立醫院急症室輪候時間達8小時以上。記者今日（27日）前往廣華醫院觀察，等候大堂聚集人數不多，有家長帶同咳嗽劇烈的小朋友求醫，醫院藥劑室亦只有數人等候。有胃痛病人今日凌晨開始候症，8小時後今早11時半方離開。



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聖誕節連續假期今日（27日）來到最後一天，醫院管理局網站顯示，截至今日上午11時30分，本港5間醫院急症室等候時間超過8小時，分別為東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院、基督教聯合醫院、北區醫院、博愛醫院。

5間醫院急症室等候時間逾8小時

記者上午前往廣華醫院視察，侯診人數不多，急症室等候大堂以膠屏風分隔病床及普通等候區，約20多人正在大堂等候，當中不乏小朋友，大堂顯示屏未有顯示輪候時間。1小時內，急症室門外有兩輛救護車到場，病人在救護員照顧下進入醫院。

廣華醫院27日輪候急症的市民較昨日減少。（夏家朗攝）

廣華：嚴重超出負荷輪候時間長

其中一名看急診的市民表示，因胃痛需要看醫生，但輪候了約8小時方能見醫生，他取藥後約於上午11時半離開醫院。

醫院藥劑部視察未見多人聚集，近中午時間只有3人正在等候取藥。

廣華醫院門外貼出通告，指急症服務求診病人持續增加，嚴重超出負荷，輪候時間將會延長。醫院管理局亦於門外擺放易拉架，指公立醫院目前面對巨大的服務需求，呼籲無病徵或病徵輕微的新冠肺炎病人，切勿前往急症室，急症室亦不會安排有關病人入院。