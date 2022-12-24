盧寵茂：急症求診病人增醫療系統有壓力　籲市民聖誕外出戴好口罩

新冠肺炎確診數字昨日錄得超過兩萬宗，醫務衞生局局長盧寵茂今日（24日）在電台節目表示，隨冬季呼吸道感染個案增多，急症求診數字亦升高，但因有視像門診、送藥等服務，醫管局目前應變級別暫仍維持2級，但隨入院人數增加，醫療系統仍有壓力，呼籲市民聖誕節外出慶祝要留意個人衞生及戴口罩，公營急診服務應留給有需要人士，需善用醫療資源。



他又說，所有防疫措施正檢討中，對疫情無影響的措施會取消，但口罩令對幫助市民渡過冬季呼吸道感染高峰期難關至關重要，亦會檢討疫苗通行證是否鼓勵疫苗接種的最好辦法。



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盧寵茂表示，政府指目前處於平台期，即代表是高位，新冠疫情隨著踏入冬季及社會民生活動而增加。比對今年8月及9月高峰，最高單日1萬多宗確診，影響大量醫管局服務，當時應變級別達到3A級，非緊急服務有30%暫停，但現時有送藥服務等，應變級別仍維持2級。

他稱冬季高峰除新冠外，流感、呼吸道感染及其他急症數字亦有所增加，理解市民聖誕想正常慶祝，但應留意個人衞生及戴好口罩等，並要善用醫療資源，不適就不應外出，亦不要隨便去專科及急診服務，應留給有需要人士，有需要時可去私家門診。

他重申，現時一老一幼接種率低是「好大遺憾」，80歲以上有超過10萬人未打針，3歲以下亦有8成人未打，今年已有11個小朋友死於新冠。

數字好嚇人，好多都係健康，一個都不能少……以往流感每年得兩、三個，但而家幾乎每個月一個。 盧寵茂

他稱，長者無打針病死率為15%，打齊3針則只有1%，即可減少15倍，惟社會上有好多錯誤信息，有反疫苗人士提供非科學原因，質疑疫苗或跨大其副作用，鼓勵長者不打針，「佢哋死亡，間接都係呢類假資訊引發」，希望社會能有多些正面信息，並稱政府做了大量工作，甚至派員上門勸打針，「但佢哋受假資訊或者家人影響，唔肯打。」

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

至於其他防疫措施會否放寬，他指，正在檢討中，會考慮取消對疫情無影響的措施，但目前疫情在上升階段，強調口罩非常重要，即使非新冠，在預防流感及其他呼吸道感染亦有好大作用。他強烈建議市民應戴好口罩，可幫助社會渡過冬季呼吸道難關、減低感染。至於疫苗通行證方面，他稱會不斷檢討是否最好的「谷針」辦法，重申不應強調是否取消，應關心如何鼓勵市民打針。

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