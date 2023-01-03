入境助理發煽動襲警帖文囚半年　官指社交媒體增假消息及仇恨風險

前年七一銅鑼灣崇光百貨外發生刺警案，警方後來把事件定性為「孤狼式恐襲」。翌日一名入境事務處高級助理員在連登討論區發文籲：「7月1日以後定為斬黑警日」、「齊斬黑警人人有責」等。他今（3日）於區域法院承認煽惑他人有意圖而傷人，法官李慶年判刑時指被告言論較為概括，沒有具體計劃，被告因此案失去穩定工作，又要與幼女分開，認為他已受了慘痛教訓，判監6個月。李官又稱，社交媒體增加了散播假新聞和仇恨言論的風險，亦會局限多元訊息的接收，進一步把不同立場的人撕裂，希望社交媒體使用者「三思而後貼文」。



被告趙浩楠（35歲），承認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，即於2021年7月2日，意圖使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，非法煽惑他人非法及惡意傷害該些警務人員。

被告趙浩楠在區域法院承認煽域罪，判囚6個月。

發帖後再留6訊息訊推文

案情指，2021年7月1日晚，男子梁健輝在銅鑼灣刺傷警員後自殺，政府隨後發聲明將事件列作「恐怖襲擊」。翌日，被告在連登討論區以個人帳戶「叻啦叻啦」新增題為「7月1以後定為斬黑警日」的討論帖文，並留言指：「一齊和你斬」。他為使帖文增加曝光，留下了6則訊息「推」文，大部份均為表情符號。帖文另有其他用戶留言指：「政府都諗咗好耐隻黑警死唔死好」，被告回應：「所以點都醫到佢7月2先死」，又表示：「齊斬黑警人人有責」。上述帖文共有4個回覆、34個「正評」及4個「負評」。

被捕稱一時貪玩

此外，被告於該帳戶張貼大量政治議題發文，支持自2019年6月發生的暴動及其他非法活動，以及仇視警方和政府。他數天後被捕，並稱：一時貪玩先係連登發呢啲貼文。該帖文其後被連登刪除。

因本案賠上事業及家庭

辯方求情指，被告已婚，育有一名2歲女兒，被捕後現時停薪留職，他因本案賠上穩定事業及美滿家庭，也將錯過與女兒相處的時間。本案只涉單一留言，沒有具體計劃，亦看不到有後續相類事件發生，被告受事件影響，一時衝動才會犯案。

控方呈上7個煽惑案例以助法庭量刑，惟當李官質疑控方無法區別該些案例嚴重性，以及如何與本案案情相比，直言：「你好似冇睇過啲案例」。控方稱不便比較案例及本案情節，李官隨即指：「你哋（意指律政司）覆核上訴唔係咁㗎喎，好積極㗎喎。」控方最終沒作進一步陳詞。

帖文內容概括且無具體計劃

李官判刑指，被告並非名人，其帖文引來的回應不足 50人；被告發帖後再下6訊息，提升激進程度，但接受被告受襲警事件影響，內容無具體計劃，言論較為概括，亦無引發後續事件，故認為本案罪責程度屬低。被告一直奉公守法，被捕後已失去這份工作，認罪亦顯示悔意，認為他已受了慘痛教訓，相信其重犯機會不高，判囚6個月。

社交媒體增散假新聞和仇恨言論風險

李官又稱，在科技發達的時代，社交媒體提供了資訊的方便，也增加了散播假新聞和仇恨言論的風險，社交媒體的設計也往往出現無限推送某一種喜好的訊息，局限了多元訊息的接收，進一步把不同立場的人撕裂，帖文者也會「留下足迹」。雖然大部份人是理性行事，仍難免有激進人士會透過社交媒體進行或煽惑行為，籲使用社交媒體的人「三思而後貼文」。

案件編號：DCCC 161/2022