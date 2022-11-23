侍應將國歌改成：遲奶　我帶你環遊世界...　認侮辱國歌等罪候判

年輕侍應涉嫌篡改國歌歌詞，又在國旗圖片配上粗言穢語，並在不同社交平台發布具煽動意思的貼文及影片，他今(23日)在西九龍法院，承認作出具煽動意圖的行為，及侮辱國旗及國歌等4項罪名，案情指，他把國歌歌詞改成：「遲奶，我帶你環遊世界……中國牛肉有毒，俾林鄭食晒……」，又曾把國旗上的五粒星改成粗口字等。國安法指定法官蘇惠德把案押後至12月14日判刑，為被告索取心理及教導所報告，被告期間需還柙。



被告徐凱駿（18歲、兼職侍應），承認一項或多項具煽動意圖的作為罪，及3項涉及侮辱國歌及國旗的控罪，指他於2020年5月28日至2022年9月27日內，在LIHKG、Discord及YouTube發布內容涉及煽惑他人用暴力，或對司法憎恨及藐視的陳述、相片、片段和圖片等；他亦在期內發布經篡改的國歌歌詞；故意侮辱國歌；及故意發布塗劃或玷污國旗，或以圖像方式侮辱國旗。

被告徐凱駿在西九龍法院承認侮辱國旗國歌等罪名。(資料圖片)

被告在連登等多個平台設有帳號

案情指，被告在連登設有帳號，並曾以「習近平（已故）」、「金盆洗腳」等作其帳號名稱；又在Discord設有帳號，並設定其網名為「無趣嘅靈魂」，並在YouTube設有一個頻道。案發期間的28個月內，被告透過這些帳號發佈29則內容，包括一些宣揚香港獨立的口號、呼籲港人對內地人抱有敵意、詛咒來自內地的人及警察死亡和重傷等，被告又明言即使被捕，亦會繼續犯案。

曾篡改國歌歌詞並改國旗上的圖案

被告又篡改國歌歌詞，改成：「遲奶！我帶你環遊世界， 我騎住哥斯拉，阿媽話我真係變態，中國牛肉有毒，俾林鄭食晒……」等，並有將之發布，被告並明言不怕被拘捕，又稱：「XX習近平，夠薑就拉我，拉我唔到，小心我炸X天安門」。此外，被告又在其YouTube頻道發佈片段，片中有一把男聲，以不斷重複的一句粗口唱完整首國歌，另將中國國旗中的五粒星，以粗口字取代。

辯方曾投訴部份內容超越檢控時限

辯方大律師關文渭曾指出，煽動罪的檢控期限為6個月，3項侮辱國旗或國歌罪的撿控期限則為2年，被告面對的控罪，部份內容已超越檢控時限，又指出被告於某部份案發日期，並非身處香港，但蘇官指被告面對罪名屬持續性控罪，控方未有超越檢控期限，又在香港構成相關活動，故准控方繼續對被告作出檢控。

案件編號：WKCC 3506/ 2022