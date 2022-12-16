速遞員多番發帖　包括醜化安心出行為黑心出行　認作煽動意圖行為

速遞員在不同社交平台發布訊息，例如醜化安心出行為「黑心出行」、呼籲市民拒絕接種疫苗、鼓勵他人「自己訓練、籌組計劃、繼承梁健輝烈士未竟之功」等，被控作出具煽動意圖的作為罪。他今（16日）在西九龍法院認罪，案情指，涉案言論包括侮辱國家主席及其訪港行程、指稱天文台為「洗黑錢」的政府部門等。總裁判官蘇惠德將案件押後至明年1月5日判刑，以待索取背景報告，期間被告繼續還押。



在3個社交平台發布

被告王俊傑（42歲），被控於2021年1月30日至2022年11月21日期間，在Facebook、Instagram和Twitter發布、提供及/或持續提供陳述、相片、片段及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告王俊傑在西九龍法院承認在3個不同社交媒體發帳文，認作出煽動意行為罪。(資料圖片)

亦有侮辱國旗及警察

案情指，被告案發期間在上述3個平台，分別使用共4個帳戶發布具煽動意圖的訊息，包括侮辱國家主席及他今年的訪港行程、侮辱國旗和發布國家分裂、廣東獨立等訊息；亦多次侮辱警察，並以「黑警」稱呼，甚至指天文台也是「收黑錢」的政府部門。

呼籲不要接種疫苗

此外，被告發布針對抗疫措施的訊息，例如：呼籲不作「新冠疫苗接種」、不使用「安心出行」、拒絕佩戴口罩及接受隔離措施，更倡要衝上街頭，以及推倒政策及政府。他另鼓吹使用武力「革命」、「開戰」、「起義」及「打仗」，要作自我訓練及有籌組計劃，煽惑他人繼承刺警行動，支持侮辱國歌的行為等。

被捕稱知發放這些言論或違法

被告遭警方拘捕後，在錄影會面中承認他管有涉案帳戶，以及發布涉案言論，並知悉發布這些訊息可能會違法。

翻查資料，涉案帳戶所發布的訊息亦包括：「唔歡迎習近平踏入香港半步」、稱安心出行為「黑心出行」、「自己訓練、籌組計劃、繼承梁健輝烈士未竟之功」、「天文台收咗幾多黑錢？你哋想香港人罷工好易㗎咋」等。

受社會氣份影響下犯案

辯方求情指，被告承諾對其鹵莽行為感到後悔，承諾日後會謹慎言行，並希望盡快服畢刑期後，可照顧患長期病的母親。被告本對政治感興趣，近年社會氣氛及動盪令其政治取態受到衝擊，以發洩方式發表言論，並承諾會刪除有關帳戶。

案件編號：WKCC4360/2022