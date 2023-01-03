女教師獲官校聘請後被拒　覆核勝訴求賠1604萬　官判只獲69.5萬

女教師申請官立小學以英語為母語的英語教師(Native English Teacher, NET)教職，原獲告知受聘，校方後來卻改口稱她不受聘。教師認為因她直接向校方遞交履歷，但教育局的「內部政策」，要校方從教育局取得申請者的履歷。她因此提司法覆核，法官早前裁定教師勝訴，並下令局方須作賠償。女教師遂要求局方賠償額逾1600萬元，包括涉案時段及未來收入等，法官今(3日)下判辭，指其勝訴決定與教師的未來收入無關，判教師只獲賠69.5萬元。



申請人湯慧儀(譯音)，答辯人教育局局長及教育局。

局方指湯索償誇大

法官在判辭透露，湯要求就一般賠償、涉案時間收入損失和將來收入損失，分別索償300萬、194萬多和1099萬多元，即合共1604萬多元。局方指湯索償誇大，亦沒有醫學證據支持並提出反對。

湯稱被標籤為製造麻煩者

就一般賠償方面，湯指事件令她構成精神壓力，她其後找工作亦會感懼怕，開始失去自信。此外，她亦被標籤為製造麻煩者，聲譽受損。而局方則指湯未能提供證據，證明其精神壓力與事件有關。

官指勝訴決定與未來收入無關

法官最終認為，不就此頒令賠償，又認為早前裁定湯勝訴，與她的將來收入損入無關，因此認為局方毋須就此作賠償。就湯涉案時間收入損失，包括失去NET教職所帶來的收入，扣除她另覓教職所得的收入，頒令局方只需向湯賠償逾69萬元。

案件編號：HCAL 1231/2021