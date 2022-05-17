女教師獲官校聘用後被拒　指教育局政策存不公　官判教師可獲賠償

女教師申請官立小學申請以英語為母語的英語教師(Native English Teacher, 下稱：NET)教職，經兩輪面試後獲聘，但校方後來卻改口稱她不受聘。教師認為因教育局的「內部政策」，要校方從教育局取得申請者的履歷，但她是直接向校方遞交履歷，她的申請從而被拒。教師認為政策不合理，早前提出司法覆核，高等法院法官早前下判辭指，未有文件紀錄是否有該「政策」，不宜決定它是否存在，但認為教師申請過程中未有出錯，下令局方需賠償教師，雙方就這金額再呈交陳辭後才作決定。



申請人湯慧儀(譯音)，答辯人教育局局長及教育局。

判辭指，湯曾向福榮街官立小學申請NET教職，經兩輪面試後，她獲聘於2021至2023年的兩個學期任教。湯其後補交文件，但六星期後獲告知不被聘用。

湯認為校方改口原因，是她是自行向校方呈交履歷表，而非校方從教育局取得。她質疑相關政策不合理和過分「死板」，亦認為校方最終未有向提供教職不合理。答辯方卻反駁稱聘請老師是校方的內部事宜，認為不屬司法覆核處理的範圍。

法官在判辭指，雖然未有文件紀錄是否真的有該「政策」存在，故亦不宜就此下決定，但認為湯在申請過程中未有出錯，亦完成所有招聘程序，認為湯應獲得賠償。

案件編號：HCAL 1231/2021