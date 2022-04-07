消費券｜7-11買$300現金券送$30　惠康百佳一樣有　商戶優惠一覽

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／商戶優惠】電子消費券於今日（7日）派發，各大超市及便利店為了吸引顧客消費，均推出各種優惠。當中「最筍」包括以消費券購買現金券，再額外送現金券，下文將介紹現金券的優惠詳情。



惠康現金券2000元送120元 可同時使用多張

惠康公布，即日起至5月31日，以電子消費券購買1,000元購物現金券，將多送50元現金券；每買2,000元則回贈120元，如此類推。現金券不設最低消費要求，並可同時使用多張優惠券。顧客每次最多可購買總值一萬元購物現金券，即最高可回贈600元，到期日為今年6月30日。

詳情︰按此

百佳現金券2000元送150元 購買滿100元才可使用

百佳公布，由即日起至4月17日推出「賞你禮券優惠」，於全線香港百佳門市購買50元百佳禮券，每滿2,000元即送三張50元優惠券。每次交易最多可送六張50元優惠券，下次購物滿100元便可使用，每次只限使用1張，到期日為今年5月15日。

7-Eleven現金券300元送30元 不適用買煙

7-Eleven公布，即日起至5月3日期間，推出「7仔買住賞」優惠。以電子消費券購買300元現金套券（10張），再送一張30元現金券。而現金券不設最低消費要求，有效期至今年9月30日，30元現金券則為5月31日，不適用於購買香煙或服務項目。限量發售，售完即止。

詳情︰按此

一田現金券1000元送110元超市券 不接受AlipayHK付款

一田百貨公布，電器、美容、廚具、嬰兒用品等產品，以低至三折優惠發售。若以即日單一發票購買一田現金禮券，每滿1,000元，即可換領110元超市現金優惠券。不過須注意，一田百貨並不接受AlipayHK付款。

此外，由4月2日起，全線一田百貨及超市，營業時間已延長至晚上九時。

OK便利店推禮品卡優惠 買500元送25元

至於上次派發20元現金券的OK便利店公布，由4月7日至9日期間，以電子消費券購買指定禮品卡，即送現金券。購買下列指定禮品卡滿500元至999元，可獲25元禮品卡現金券︰

．App Store & iTunes 禮品卡

．Google Play禮品卡

．Steam 錢包禮品卡

．PlayStation™Store禮物卡

．Spotify Premium卡



購買下列指定禮品卡滿1000元或以上，可獲50元禮品卡現金券︰

．App Store & iTunes 禮品卡

．Google Play禮品卡

．Steam 錢包禮品卡



優惠不適用於購買萬事達卡 / 銀聯 / 美國運通及拍住賞禮品卡，亦不包括購買 App Store & iTunes Variable（150元至5,000元) 及Google Play Variable（150元至2,000元）禮品卡。