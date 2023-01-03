盧寵茂視察伊利沙伯醫院　稱加強高峰期病人服務　減公院壓力

醫務衞生局局長盧寵茂今日（3日）視察伊利沙伯醫院，了解公立醫院在服務高峰期的運作情況。他表示，醫管局已推出一系列應對措施，開設臨時病床及作出人手安排，加強高峰期間的病人服務，同時亦增加遙距診療和藥物派遞等服務，減輕公立醫院承受的壓力。盧亦讚揚前線醫護人員在長假期期間仍然緊守崗位，時刻守護香港的醫療系統。



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盧寵茂及醫務衞生局副局長李夏茵在醫管局九龍中醫院聯網總監張復熾陪同下，巡視醫院的急症室、經改裝接收新冠病人的普通病房及隔離病房，並聽取醫院管理層和前線醫護人員講述醫院現時的服務情況及人手調配，以應付2019冠狀病毒病與冬季流感帶來的雙重挑戰。

盧表示，公立醫院現時處於冬季服務高峰期，加上近日天氣寒冷，新冠病毒和流感等呼吸道感染個案數字持續高企，經急症室求診人數及需要入住公立醫院的人數顯著上升。醫管局已推出一系列應對措施，開設臨時病床及作出人手安排，加強高峰期間的病人服務，同時亦增加遙距診療和藥物派遞等服務，減輕公立醫院承受的壓力。

他亦希望病人體諒現時等候時間較長的情況，病情較輕的可普通科門診或向私家醫生求醫，讓醫院集中資源治療病情較嚴重的病人。

盧亦趁機會與前線醫護人員交流和了解他們在服務高峰期間所面對的困難和意見。他讚揚前線醫護人員在長假期期間仍然緊守崗位，盡心盡力照顧病人，保持一貫的高度專業，時刻守護香港的醫療系統。

盧寵茂再次呼籲市民，特别是長者和幼童，盡快接種流感及新冠疫苗，做好個人衞生，善用醫療服務，攜手讓香港社會在復常路上繼續前行。