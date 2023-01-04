港珠澳大橋私家車配額重新接受申請　公司、個人各有250個

事隔三年，港澳兩地近日終免檢疫通關，暫時主要經港珠澳大橋來往兩地。運輸署今日（4日）表示，大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額將於今年4月5日分階段屆滿，故將重新公開接受500個配額的申請，當中公司及個人配額各佔250個，有效期為不超過三年，符合申請配額的人士，可由即日起至1月16日提交申請。



▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼



+ 12

配額有效期至2026年

港澳政府於2019年10起推出有關配額，運輸署指配額將於4月5日起分階段屆滿，故將重新公開接受申請。署方指，500個配額中，公司及個人各佔250個，有效期為不超過三年，至2026年4月5日截止，所有合資格人士，包括現有配額持有人均可提交申請。成功獲發配額的人士，預計最早可於4月6日起，不限次數使用大橋往來港澳。

申請配額條件（政府文件）

申請資格方面，運輸署指條件維持不變，公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司；個人配額則供在澳門從事受薪工作，或開設公司的香港永久性居民申請。假如申請數目超出上限，署方會按申請類別，以抽籤決定處理每宗申請的先後次序。

▼12月23日 澳門變相通關 港珠澳大橋香港口岸情況▼



+ 1

不適用於持出租汽車證私家車

另外，配額只適用於沒有出租汽車許可證的私家車；車輛必須已在港登記、領有有效車輛牌照；有效的第三者保險；同時亦須申領港澳政府發出的跨境車輛牌證，以及購買內地及澳門的車輛保險。另外，由於大橋主橋位於內地水域，按屬地原則將根據內地法律管理，內地政府需要取得有關車輛及司機的基本資料作備案，以及發出電子臨時車輛牌證及臨時駕駛許可。

符合申請香港配額資格的人士，可由2023年1月4日上午9時，至1月16日下午5時15分透過香港政府一站通網頁遞交申請。