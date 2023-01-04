通關｜田北辰：高鐵未能在首日復運是天大笑話　港人不能直通廣州

香港與內地免檢通關最快將於本月8日（周日）實施，停運近3年的高鐵不納入首階段投入服務。立法會議員田北辰今日（4日）在電台節目中表示，花費公帑千億元興建的高鐵在通關首日不能復運是天大笑話，他亦不明所以，感覺上是「我哋急、佢哋唔急」，形容「大門已開，小門開不了」。

他又指，城際直通車已廢武功，高鐵又不通，旅客在落馬洲站轉往福田口岸不能即時接駁鐵路上廣州，並不方便。



▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼



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消息指，首階段先開放落馬洲口岸、文錦渡口岸，羅湖口岸受工程延誤影響與高鐵暫時都不在復運之列。

外遊返港的田北辰昨晚在醫院例行檢查腸道，今早接受商台節目訪問通關安排時表示，他肯定港鐵在12月初已接獲通知準備高鐵營運，在通關時提供服務是完全無問題，政務司司長陳國基日前亦表明爭取在1月8日通關。

田北辰（左）認為落馬洲口岸未能在過關後接駁鐵路往廣州，並不方便旅客。（資料圖片／張浩維攝）

田北辰慨嘆，千億高鐵載客那麼多人應派上用場，「1月8號開唔到車係天大笑話，好多人不可置信、不可接受。」

他相信特區政府在這議題上「已出盡九牛二虎之力」希望高鐵在通關首日復運，他更肯定這個決定與控制口岸人數無關，反問「特區政府咁樣孭鑊嚟做乜？」

估計有阻滯「我哋急、佢哋唔急」

田解釋，通關的口岸配額需要市民預約，以香港有這麼多口岸分配那三、五萬人，「完全不存在踢晒腳」問題，而且高鐵實行一地兩檢的程序是在香港位置，「關上面乜事？」又稱「佢（內地）只係讓條路軌出來」，他真的不知道不開通高鐵的原因，「似我哋急、佢哋唔急」。

他重申，特區政府在通關安排上已盡力，以他所知的訊息是「有阻滯」，所以1月8日不能開通高鐵，不是港方問題，相信內地中鐵都想開通，只能形容是「大門已開，小門開不了」。

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城際直通車已廢武功 現口岸不能最快到廣州

田北辰表示，城際直通車已廢武功，高鐵和羅湖又未開通，只有在落馬洲站通往福田口岸，市民沒有最快去廣州的途徑，「唔會坐巴士幾個鐘（上去）」。

他亦質疑，羅湖以裝修為理由所以不能如期營運是最奇怪，也是天大笑話。現方案也不擔心迫爆落馬洲，因為以往都能應付每天七、八萬人次，即使只開這口岸通關都可以，問題是出關後不像羅湖能步行去轉鐵路往廣州。

▼2018年9月23日，高鐵香港段通車▼



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高鐵停運3年以來一直有運作

就港鐵表示，昨日（3日）高鐵沒有試營運安排，田北辰對此並不知悉，事實是高鐵停運近3年以來都有運作，接送官員上上落落至內地，就連國家主席習近平來港都坐高鐵，根本高鐵運作沒問題，一直有運作，不用試車，只是沒開放予公眾使用。