搶藥潮｜藥劑師學會指5日藥足夠有餘　業界稱買散裝藥要看原裝盒

本港近日撲熱息痛藥物供不應求，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（4日）在電台節目上指，市民買藥「看門口」屬無可厚非，但提醒市民不要囤積，「5日已經足夠有餘。」港九藥房總商會副理事長張德榮在同一節目上則提醒市民，如在藥房買散裝藥，應要求店員取出原裝盒，如盒上有香港註冊號碼才購買。



醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，內地是撲熱息痛藥物最大生產地，相信其缺藥情況屬短暫問題。



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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，現時公營醫療系統的撲熱息痛藥物存量有5至6個月，屬正常，現時的藥物短缺是發生在社區，其學會也留意到不少連鎖店、及獨立藥房的銷售大增，部份名牌止痛藥一盒難求。

他表示，市民買藥「看門口」屬無可厚非，但所需藥物並不需要太多，「5日已經足夠有餘，5日都未好要求醫。」同時也要教導市民不要囤積藥物。

崔俊明提醒市民，不含撲熱息痛的藥物，無法治理頭痛及發燒，建議市民如去一些有「RX」標誌的藥房買藥，宜找藥劑師問藥，「唔好係人都問。」另外，他指因為藥物儲存不妥、溫度高會影響藥效，不建議市民購買無原裝盒、或散裝藥物。

建議政府從公營藥物中派予市民

他又認為，如果「好急好趕」，政府可以在現時公營醫療系統藥物存量中取藥，分派予有需要的市民，如同以往政府派發抗疫包，讓這些市民安心，不用因為無藥物而前往急症室或門診。但若然可等一兩星期，本地生產商應趕急生產新藥，可供派發。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

不建議買水貨藥 散貨要看藥盒

港九藥房總商會副理事長張德榮在同一節目也提到，如市民買散裝藥，應要求店員取出原裝盒，「要求佢拎個盒比你睇，搵返香港註冊號碼，睇唔到就唔好買。」水貨也不建議買。

張德榮提到，現時市面仍有藥物短缺，或因假期運輸未回復正常，除了止痛藥及退燒藥，收鼻水、止咳、止肚瀉的藥物都有搶購情況。他直指，部份撲熱息痛的品牌很難有貨，但其他替代品仍有供應，不過供應能否回復正常仍需觀察多2至3日。

他也表示，一般人買藥自用大多買1至2盒，但有些客人會表明為其他家人買，一口氣買4至5盒。他希望市民不必過份驚慌，即使確診新冠，10至20粒撲熱息痛藥物已夠用。

林哲玄（資料圖片）。

林哲玄：內地藥物生產量大 好快追得上

醫療衞生界立法會議員林哲玄就表示，不反對政府派藥，但現時對政府計劃未有任何資訊，不過，如市民得到藥物後又送家人，或許會令自己有需要時無藥用，令派藥失去效用。他指，內地是撲熱息痛藥物最大生產地，相信其缺藥情況屬短暫問題，「好快會追返上嚟。」相反，香港實在難以支撐內地需求，「香港點計都面對唔到（內地）咁龐大需求。」

他也提到，一般人無法攜帶大量藥物出境，不當使用撲熱息痛藥物也有機會傷肝，甚或引致死亡，提醒市民要慎用。