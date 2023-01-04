疫情．1.4｜連續兩日降至1.6萬宗　三口岸通關名額5萬個

本港疫情回穩，連續兩日回落至二萬宗以下，今日（4日）新增16,423宗確診，包括401宗輸入，多63人死亡，累計12,081宗死亡，多31間院舍出現感染個案。累計留院確診病人5,336，當中572宗為新感染個案，新增31人危殆。



香港與內地最快周日（8日）通關，消息指，通關首階段會先開放港鐵落馬洲支線落馬洲站，以及文錦渡口岸；並設配額制，傾向每日5萬個以下，以先到先得方式取籌。廣深港高鐵初期不會恢復營運，羅湖口岸也因深圳方面工程未完成，押後重開，港府最快今日（4日）交代詳情。連同港珠澳大橋及深圳灣口岸，即會有4個陸路口岸可供市民往返內地。有消息指，中港通關暫定以每日5萬個配額，落馬洲往返福田口岸佔3.5萬個、深圳灣佔1萬個、文錦渡佔5000個。



今日疫情概要：



-增16,423宗確診，連續兩日下降至二萬宗水平。

-輸入個案401宗，佔整體個案比率2.44%；相比同日27,115機場入境旅客人次，確診比率則為1.48%，七日平均比率是2.44%。

-新增63名患者死亡，7日平均死亡率為0.28%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，包括1宗BF.7累計共13宗，XBB多3宗共168宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.17，較過去多日明顯回落。（港大醫學院圖片）

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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【22:23】澳門上月下旬（23日）開關，不過當時港澳碼頭尚未解封，市民仍只能坐金巴或直通巴經港珠澳大橋來往兩地。噴射飛航TurboJET今日（4日）表示，近日已與相關當局展開復航準備會議，目前已準備就緒，待政府批示後，便可隨時復航，預計初期每天提供16班日航班次，會先開通氹仔北安碼頭往來上環碼頭，並會循序漸進開通外港碼頭和夜航航班。

▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



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【20:29】香港與內地通關在即，海關今日（4日）提醒出入境人士，除了在個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用外，攜帶受管制藥物入境或出境，需要出示由衞生署簽發的許可證；而有關藥物被列為危險藥物、抗生素或第一部毒藥，須獲醫生處方才可攜帶過關，否則將可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取，最高罰款500萬元及終身監禁。

【19:30】大灣區航空宣布將如期於本年1月12日起推出一星期七天的香港—東京（成田）航班。運輸及物流局表示，日本當局今日（1月4日）宣布放寬對香港航班的限制，局長林世雄表示歡迎。

局方表示，日本當局上星期五（12月30日）開始限制當地機場處理香港航班，運輸及物流局連日來一直與日本當局積極溝通，今日再次與日本當局舉行視像會議，得悉日本當局將會放寬限制，由下星期日（1月8日）起，由香港前往日本機場的航班，將可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸以外的其他日本機場。航空公司可增加若干由香港前往日本機場的航班，而首次營辦往來香港和日本航線的大灣區航空，亦可如期開展其往來成田機場的新航班。

局長林世雄強調，政府會繼續和日本當局跟進，以期日方能撤銷所有針對香港航班的限制，減少對旅客的影響。

【19:23】港澳去年底檢疫通關，惟港澳船務仍未恢復。負責營運金光飛航的珠江船務發稿表示，昨日（3日）珠江船務董事局主席劉廣輝了解港澳及粵港跨境水路客運航線的復航準備工作，並開展春運前的安全生產檢查。他又表示，珠江船務將迎來跨境客運復航的新一輪發展機遇。

▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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【17:54】中港通關在即，《香港01》今日（4日）接獲消息指，初期通關暫定每日5萬個配額，落馬洲往福田口岸佔3.5萬個、深圳灣佔1萬個、文錦渡佔5000個。入境處今日在落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站進行內部演練，動員300人參與，測試處理過關流暢度、安排被拒絕入境人士遣返內地，及處理證件問題等。

保安局局長鄧炳強在Facebook撰文，指兩地通關蓄勢待發，「政府同市民一樣咁期待」，警方、入境處及海關人員「We are ready！」

▼1月4日 入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼



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▼1月3日 大批市民辦理回鄉證▼



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▼1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



▼1月3日 數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼



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▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼



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【17:59】近日內地宣布放寬檢疫措施，惟各國收緊從中國入境旅客的政策。國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh發表聲明，表示對相關措施極度失望，形容過去三年已證實有關措施無效，呼籲各地政府應聆聽專家，例如世界衛生組織的建議，毋須再設旅遊限制。他批評，各地政府的決定必須建基於「科學事實（science facts）」，而非「科學政治（science politics）」。

【17:56】本港疫情漸趨穩定，今日（4日）新增16,423宗確診，只比昨日微增237宗，連續第二日回落至一萬宗水平，輸入個案有401宗。本地新增4宗新變異病毒個案，另增63人死亡，七日平均死亡人數升至65.7人，總計死亡達12,081宗。

【16:54】本港及內地疫情持續，近日必理痛掀「搶購潮」，多間藥房缺貨或炒至數百元一盒。屯門一間藥房昨（3日）在網上發文稱，今日（4日）下午3時以正價售賣「特效必理痛」。

《香港01》記者今日到場視察，開售前已有約15人排隊等候買藥。幾乎排「隊尾」的市民Ying小姐指，其母經常頭痛，急需止痛藥，但不願意以炒價買藥，「太天價太高，真係買唔起，寧願去睇醫生好過。睇醫生仲平過買必理痛。」幸好她最終如願得手，直呼：「個心仲卜卜跳，好興奮好緊張！」

▼1月4日 屯門有藥房返貨以良心賣「必理痛」吸引市民排隊▼



【16:49】政府今日（4日）公布，東區、荃灣區及北區多幢住宅，涉及荃灣花園、花都廣場、曉翠苑及富怡花園污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【13:46】事隔三年，港澳兩地近日終免檢疫通關，暫時主要經港珠澳大橋來往兩地。運輸署今日（4日）表示，大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額將於今年4月5日分階段屆滿，故將重新公開接受500個配額的申請，當中公司及個人配額各佔250個，有效期為不超過三年，符合申請配額的人士，可由即日起至1月16日提交申請。

【11:52】香港與內地免檢通關最快將於本月8日（周日）實施，停運近3年的高鐵不納入首階段投入服務。立法會議員田北辰今日（4日）在電台節目中表示，花費公帑千億元興建的高鐵在通關首日不能復運是天大笑話，他亦不明所以，感覺上是「我哋急、佢哋唔急」，形容「大門已開，小門開不了」。



他又指，城際直通車已廢武功，高鐵又不通，旅客在落馬洲站轉往福田口岸不能即時接駁鐵路上廣州，並不方便。

【10:50】隨著染疫人數上升，醫管局的指定診所及遙距診症服務近日難以預約，新界東醫院聯網部門主管(家庭醫學)梁堃華今早（4日）在電台節目指，留意到相關情況，當局也一直在增加服務量，兩項服務合計現時每日服務量已較早前增逾一倍，目前逾半服務名額會優先留予高風險群組，建議風險較低、症狀輕微的人士考慮向私家醫生求醫，如有任何醫療上的憂慮可致電醫療查詢支援熱線（1836115）。

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【09:53】本港近日撲熱息痛藥物供不應求，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（4日）在電台節目上指，市民買藥「看門口」屬無可厚非，但提醒市民不要囤積，「5日已經足夠有餘。」港九藥房總商會副理事長張德榮在同一節目上則提醒市民，如在藥房買散裝藥，應要求店員取出原裝盒，如盒上有香港註冊號碼才購買。

▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



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【09:50】消息指，中港通關暫定於1月8日，當日開始每日會有5萬個通關配額，初步會分配予福田口岸(即香港落馬洲口岸)、深圳灣口岸及文錦渡口岸，落馬洲口岸有3.5萬個配額，深圳灣有1萬個，餘下5000個分予文錦渡口岸。另有消息指，1月15日會有再開放多兩個口岸，分別是皇崗及蓮塘香園圍口岸。

▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



▼1月3日 醫務衞生局長盧寵茂視察伊利沙伯醫院▼

