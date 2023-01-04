患過度活躍青年認3度非禮6歲繼妹　官關注是否有心理問題押後判

患過度活躍的倉務員聲稱對性感好奇，向同母異父的6歲妹妹施淫手，包括親吻，及用其下體磨妹妹私處等，又向妹妹稱將來會娶她為妻，並給妹10至20元叫妹妹保密。倉務員早前認罪，今（3日）在西九龍法院（暫代區域法院）求情。法官張潔宜關注被告是否因心理問題犯案，下令再索取一份心理報告了解情況，並把案件押後至1月18日判刑，期間被告繼續還押。



被告C.K.H.（21歲）承認於2020年7月1日至8月31日之間，三度在天水圍某單位或某大廈內，猥褻侵犯約6歲女童X。

來自機能失調家庭缺父母關愛

辯方今求情指，法庭早前索取的報告顯示，被告體能不適宜進勞教中心服刑，又指他一直有心理問題，至今仍在接受治療；另被告來自一個機能失調的家庭，缺乏父母關愛。被告明白自己做錯，並有真誠悔意，相信他在服刑期間有充分時間反省，不會重犯。

見感化官時態度迴避

辯方續指，本案情節不涉使用暴力或威嚇手段，亦非同類案件中最嚴重。至於報告指出被告會見感化官時態度迴避，則可能出於他對自己行為感到尷尬和羞恥。張官關注被告會否因有其他心理問題導致犯案，決定再為他索取多一份心理報告以了解情況，故將案件押後至1月18日判刑。

案件編號：DCCC 200/2022