倉務員認多番非禮同母異父6歲妹　稱會娶妹為妻　著保密性侵行為

年青倉務員聲稱對性感好奇，向同母異父的6歲妹妹施淫手，包括親吻，及用其下體磨妹妹私處等，又向妹妹稱將來會娶她為妻，並給妹10至20元叫妹妹保密。倉務員今（15日）在西九龍法院（暫代區域法院）承認3項非禮罪，法官張潔宜將案件押後至明年1月4日求情，以待索取勞教中心報告及事主創傷報告，並定於1月12日作判刑，期間被告需還押。



被告患有過度活躍及讀寫障礙

被告C.K.H.（21歲）承認於2020年7月1日至8月31日之間，三度在天水圍某單位或某大廈內，猥褻侵犯約6歲女童X。被告患有過度活躍及讀寫障礙。

被告C.H.K.在西九龍法院(暫代區域院)承認3項非禮罪。(資料圖片)

事主X平日居於寄養家庭

案情指，被告生母Y和前度於2001年5月誕下被告，其母之後與現任男友誕下3名女兒，包括2013年6月出生的女事主X。案發期間，被告與母親及繼父（即X生父）住天水圍一單位，就讀小二的X平日住在寄養家庭，周末才會回家。

X在2020年7月某個周日回家，並與被告坐在客廳，被告脫下褲子又除去X的褲，要X坐在他身上並用手插X私處。

同看恐怖片問X可否讓他搞

同月另一個周日，X和被告在睡房看恐怖片，被告稱會待X長大後娶她，又稱如她肯讓他「搞」，便會給她20元。被告之後指示X脫去褲子及內褲，他亦把褲除至膝蓋位置，然後躺在床上叫X面向他躺下，被告前後移動，X感覺到被告陰莖磨到其私處，她並感痛楚。後來有人按門鈴，二人便停止，被告叫X不要將此事告知別人，並給了她20元。

同年8月的一個周日，被告和X外出買食物後返家，被告親了X嘴巴一下。

X操行問題見社工時揭發

2021年11月，X因操行問題被註校社工會見，事件因而揭發。被告被捕後對三件事件作出招認，包括認與X看電視時，出於好奇與X接吻若10秒，並有用手摸其私處近5秒。事後姶X十元。

被告稱因好奇犯案

另一次他與X在客廳看電視，他因好奇帶X到睡房，並用下體磨X私處約30秒，他感到陰莖勃起，直至尿褲才停止，該次有給X二十元著她保密。

第三次是他與X回家時，在踏出大廈升降機時親了X一下，並告訴X將來會娶她，希望她不要揭發此事。被告稱因出於好奇，才會做出這三次行為。

案件編號：DCCC 200/2022