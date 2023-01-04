藥房良心價賣必理痛　排「隊尾」孝順女成功搶購：個心仲卜卜跳

本港及內地疫情持續，近日必理痛掀「搶購潮」，多間藥房缺貨或炒至數百元一盒。屯門一間藥房昨（3日）在網上發文稱，今日（4日）下午3時以正價售賣「特效必理痛」。



《香港01》記者今日到場視察，開售前已有約15人排隊等候買藥。幾乎排「隊尾」的市民Yingn小姐指，其母經常頭痛，急需止痛藥，但不願意以炒價買藥，「太天價太高，真係買唔起，寧願去睇醫生好過。睇醫生仲平過買必理痛。」幸好她最終如願得手，直呼：「個心仲卜卜跳，好興奮好緊張！」



▼1月4日 屯門有藥房返貨以良心賣「必理痛」吸引市民排隊▼



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本港多間藥房或零售店的必理痛被搶購一空，有藥房更將50粒裝的「特效必理痛」炒高至798元一盒。屯門一間藥房今日下午3時以「正價」75元一盒出售30粒裝「特效必理痛」，一人限買一盒，雖然數量有限只提供15盒，但早於2時半左右，已有約15名市民到場排隊買藥。

母親頭痛急須必理痛 拒買炒價藥

排「尾二」的市民Ying小姐指，在藥房Facebook知悉今以正價發售必理痛，家住附近的她特地在下午2時半左右前來購買。她表示，「媽咪一向食開呢隻（必理痛），周圍都搵唔到，所以買畀佢。」她又指，母親經常頭痛，非常需要止痛藥，「（媽媽）成日會頭痛，一食呢個就即刻好返，淨係呢隻先有效。」

她表示，曾到過屈臣氏、萬寧等店都找不到正價藥物，但未曾考慮以炒價買藥，「藥房498蚊，太天價太高，真係買唔起，寧願去睇醫生好過，睇醫生仲平過買panadol。」

▼ 1月1日 京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏現搶購潮▼



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店員：疫情嚴峻期間，酒精亦非以炒價發售

由於Ying前排還有十多人，令她一度擔心不能成功搶購，幸最後如願以償成功購入，她笑言：「好開心啊！……個心仲卜卜跳，好興奮好緊張！」她又指，排在她後面的同事亦成功搶購到最後一盒。

藥房店員王先生表示，藥房一向為良心小店，希望能幫助街坊。以往疫情嚴峻期間，酒精亦非以炒價發售，因此今次亦一樣。王指，「如果有貨或者攞到啲咩貨賣，就照賣。」並會在Facebook上發文通知客人。他亦指，能以75元出售必理痛是因為「攞到正常價」，又稱「貴嚟貴賣都係會嘅。」現時廠家均無貨，造成「就好似上年（必理痛）咁樣都多人搶。」