政府指「撲熱息痛」藥物充裕　考慮向基層、缺藥地區居民派藥

本港近日掀起搶藥潮，當中「必理痛」更被搶購一空。政府今日（2日）強調，市民不必搶購個別品牌的藥物，本港現時有756個已註冊的藥劑製品含「撲熱息痛」（Paracetamol）成分，其他品牌的止痛退燒藥仍然供應充裕。



政府重申，現時「撲熱息痛」藥物在公營醫療系統內的備存量維持在約五至六個月的日常使用量，政府亦計劃加緊採購，考慮把額外採購的藥物預留給一些有需要但無接受公營醫療服務的市民，例如可能未能負擔藥物開支的低收入家庭，以及個別因出現地區性藥物短缺而未能購買相關產品的市民等。



▼12月26日 必理痛缺貨▼



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政府發言人表示，現時含「撲熱息痛」成分的藥物在本港整體供應維持穩定，根據紀錄，現時有756個已註冊的藥劑製品含撲熱息痛成分，政府一直監察藥物的供應情況，衞生署已進一步採取一系列應對措施，包括派員視察市面的藥房及藥行，以檢視相關產品的銷售及存量情況。

其他品牌止痛退燒藥仍供應充裕

發言人指，雖然個別品牌供應緊張，但其他品牌的止痛退燒藥仍然供應充裕，衞生署已呼籲大型藥物零售商，透過張貼告示等安排，提醒購買者可選購其他同樣含「撲熱息痛」成分的產品。衞生署已要求本地製藥商會，呼籲其會員加大對含「撲熱息痛」成分產品的生產力度，以滿足市場的預期需求。衞生署亦已聯絡海關，建議加強在關口的宣傳，提醒旅客有關攜帶合理自用數量藥物的規定。

考慮將額外藥物預留個別地區缺藥市民

政府強調，公營醫療系統就含「撲熱息痛」成分藥物的備存量十分充足，現時，相關藥物在公營醫療系統內的備存量維持在約五至六個月的日常使用量，絕對足夠公營醫療系統照顧其病人所需，包括經醫院管理局指定診所和遙距診症接受服務的新冠病人。

政府現正計劃加緊採購相當數量的相關藥物，以作儲備，並考慮按實際情況和需要，把額外採購的藥物預留給一些有需要但無接受公營醫療服務的市民，例如可能未能負擔藥物開支的低收入家庭，以及個別因出現地區性藥物短缺而未能購買相關產品的市民等。