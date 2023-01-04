的士加價｜紅的申請落旗加5元、綠的加4.5元　跳錶每次加2毫子

再有的士團體正式向運輸署申請加價！今早（4日）多個市區的士（紅的）及新界的士（綠的）團體到西九龍政府合署遞交申請加價信，前者要求落旗加5元至32元，跳錶加2毫子；後者則希望落旗加4.5元至28元，跳錶同樣加2毫子。業界表示，現時的士收費嚴重滯後，經營困難，希望藉加價調高司機收入。



多個的士業界代表向運輸署申請加價（香港的士商會主席黃保強提供）

市區的士團體聯盟與17個新界的士團體，今早到西九龍政府合署向運輸署遞信申請加價。市區的士方面，建議落旗由27元調高至32元，加幅達5元；之後跳錶加2毫子。聯盟指，以每程7.6公里計算，車資由原本的80.2元，將會調升至90.8元，升幅約13.22%。

的士團體指去年7月雖已加價 但落後通脹

聯盟指，過去數年保險費增加50%至100%不等，其他維修保養費亦上漲，雖然去年7月的士獲准加價，但加幅仍然落後通脹，司機收入追不上物價及燃料費的升幅，故希望藉加價增加司機收入，吸引年輕司機入行，並平衡車主支出。

「希望加價追回收入，令到車主、司機雙贏」

新界的士方面，業界要求落旗價由現時的23.5元，加4.5元至28元；之後每次跳錶加2毫子。業界同樣指，今年7月的加幅難追上成本上漲，形容的士收費嚴重滯後，希望加價追回收入，令到車主、司機雙贏。

事實上，除了上述的士團體，之前香港的士小巴商總會等多個的士團體，亦曾向運輸署其他加價方案，市區及新界的士落旗加6元，跳錶則維持不變。當時商會指，為免市民感到壓力，可分階段加價，即今年第一季及明年分別先後加價3元。