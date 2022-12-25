93歲不良於行婆婆坐樓梯機落樓遊的士河　一年來首「貼地」好開心

疫情下不少長者甚少出門，住在無升降機直達舊樓且行動不便的長者更甚。93歲的曹婆婆一年來在家「閉關」，到今日（25日）聖誕節終於「出關」，在社企與一班義工幫助，利用樓梯機幫助她下樓，再坐上無障礙的士「鑽的」到啟德郵輪碼頭，與一班老友記行飲茶。曹婆婆笑不攏咀，「未試過咁樣，好開心！」



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曹婆婆三年無到過公園 一年未曾落樓

93歲的曹婆婆住在太子一個沒有升降機直接到達的單位，外出先要落一層才可坐升降機，出升降機又要再落樓梯才可到地面行人路。她的子女已經移民，現由外傭照顧。她從前仍然可以用拐杖慢慢上落樓梯外出，但近年雙腳無力，必需依靠輪椅生活，只能困於家中，「三年冇去過公園，就係隻腳行樓梯好辛苦，去唔到。」更甚是她已一年沒有出門，連看醫生也沒有。

這一日，她十分興奮期待的「鑽的休娛」和「唐樓樓梯機計劃」的人員終於到來。工作人員利用樓梯機，將她運落地面，由住所到地面，共花了約10分鐘。然後坐上輪椅可以直上的無障礙的士「鑽的」，前往郵輪碼頭參加派對。「鑽的」又載他們到新啟用的將軍澳跨灣大橋遊車河。

今日的「派對」總共邀請了五位年過80歲的長者參與，曹婆婆與老友記一同吃點心，面露喜悅，「未試過咁樣，好開心！」

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估計近千名行動不便長者住所無升降機直達

有提供樓梯機服務的組織四年前曾推算，全港大約有950名行動不便的長者，居於沒有升降機直達的樓宇單位，若坐輪椅的長者需要外出，便需倚靠樓梯機才能安全出行，不過有關服務因資助終止已停止。

鑽的於2010年成立，為香港首間提供輪椅直接上落的無障礙的士服務公司。創辦人及行政總裁梁淑儀指出，三年疫情令不少長者身心俱疲，近年移民潮造成更多「空巢老人」現象，「鑽的休娛」今年上半年最少有24次免費派對，透過社工轉介獨居或雙老基層長者出席。她表示，會爭取更多慈善捐款擴大鑽這項休娛計劃，也歡迎在外人士為留港父母安排付費的服務，未來希望邀請旅遊業界一起推動和實踐。

鑽的創辦人及行政總裁梁淑儀指出，「鑽的休娛」今年上半年最少有24次免費派對，透過社工轉介獨居或雙老基層長者出席。(鑽的Facebook圖片)

鑽的由2014年起推出「鑽的休娛」，為坐輪椅的院舍長者安排無障礙夜遊活動，直至2018年前後總共完成超過270次夜遊活動，為近千名長者帶來難忘回憶；今天夥拍建祝義工隊和香港消防處義工隊主辦的「唐樓樓梯機計劃」，把因為行動不便而困在家中最久亦最無助的一群長者，透過「鑽的休娛」帶他們重遊社區和享受社交聚會的樂趣。