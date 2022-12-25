加價潮｜再有的士業界提加價方案　落旗加4.5至5元　跳錶再加2毫

的士業今年7月正式加價，日前有商會再向政府申請加價，市區的士落旗加6元至33元。方案仍未獲批，不過又有其他的士團體計劃向政府申請加價，除了市區的士落旗價加5元、新界的士加4.5元，更主張跳錶加2毫子。



今年7月17日起，市區、新界、大嶼山的士加價，落旗加3元，每次跳錶加1角至2毫子。加價數月後，日前香港的士小巴商總會等多個的士團體，先後申請市區的士，及新界的士加價，兩者落旗價均建議加6元，分別達33元及29.5元。當時香港的士小巴商總會向運輸署提出兩方案，包括一次過加6元，以及分兩年每年加3元。

不過香港的士商會、的士司機從業員總會、推動的士發展聯會等25個的士團體，提出另一個加價方案，計劃農曆新年前向運輸署提交申請。根據方案，市區的士落旗加價5元至32元；新界的士落旗價加4.5元至28元；另外兩者每次跳錶加2毫子。

香港的士商會主席黃保強（資料圖片）

香港的士商會主席黃保強表示，成本不斷上漲，包括燃料、保險等費用都增加，例如保費可由每年約2萬元，倍增至約4萬元。他又指，之前其他商會提出的方案只加落旗價，而且要分兩期，每次只加3元，令不少司機感到不滿，「20支旗先得60蚊，車主再加車租30蚊，咁就無乜得益」。

黃保強續指，加落旗價可能初時令短途客減少，加跳錶價更有助增加司機收入。他又稱，司機出現老化問題，平均年齡隨時達65歲，希望增加收入後，可以吸引年輕人入行，改善質素。