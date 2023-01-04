搶人才｜孫玉菡：高才通計劃一周接獲2600份申請　1400份已獲批

政府為「搶人才」新設的「高端人才通行證計劃」上周三開始接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡今日（4日）出發前往新加坡及菲律賓馬尼拉了解海外招攬人才經驗前，表示高才通計劃截至昨日（3日）共收到了2,600份申請，其中1,400份已獲批。孫玉菡形容反應相當熱烈，未來會令「人才服務窗口」線上平台內容更豐富。



勞工及福利局局長孫玉菡妙談搶人才可以自己照鏡。（夏家朗攝／資料圖片）

孫玉菡今傍晚出發前往新加坡及菲律賓，他在香港機場表示，今次外訪目的要為了在三方面加深交流及了解，包括持續進修及培訓、「零工經濟」下如應對勞工挑戰及招攬人才工作，期間會拜訪當地負責人力和社會褔利政策的部長，並與當地工作的港人、商界及學生會面。

前赴菲律賓馬尼拉方面，孫指菲律賓是香港外傭的第一來源地，他認為需要與當地政府加深了解，親自講解香港保障外傭的工作，並實地考察當地外傭培訓，尤其是應對香港人口老化的需要。

「人才服務窗口」線上平台上周三（28日）開通，接受各項人才計劃的申請。他指出，其中「高端人才通行證計劃」總共接獲2,600份申請，政府已批出當中1,400份申請，部份申請更是當日即獲批。孫玉菡表示，當局會豐富平台內容，並盡快向立法會申請撥款設立「人才服務窗口」實體辦公室。

▼12月23日 政府公布政府「搶人才」、「搶企業」計劃▼

