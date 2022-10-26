高端人才通行證不及新加坡　周文港倡增薪酬福利留人才

選委界立法會議員周文港聯同滬港經濟發展協會等機構，發布《人才政策研究：香港建築業專才人力情況》，提到不同行業面對人才青黃不接，出現「斷層」危機，其中建築業人手不足情況持續多年，建議政府跨部門規劃人力資源政策、成立「建築業人才基金」計劃，為人才提供住屋或子女教育及醫療津貼等。



滬港經濟發展協會副會長陳浩華表示，香港吸引人才和留住人才政策不足，《施政報告》雖提出一系列人才措施，但其中「高端人才通行證計劃」較新加坡「頂級專才准證」人才入境門檻更高，簽證有效期卻較短，吸引人才來港的成效成疑。



倡商經濟跨部門統籌人才資源政策規劃

陳浩華稱，新加坡最新改革目標是所有就業准證只需十天審批，人才入境計劃目標明確，又有專人跟進人才入境後工作狀況，並設有准證流轉機制，系統性強，可見香港吸納專才的政策措施仍有改進空問。

周文港建議特區政府盡快公布各發展項目具體建設藍圖和時間表，改善價低者得投標準則，並羅致更多國際人才，面向更多英語水平優異的地區招攬合適的專才，維持香港競爭力。報告亦建議由商務及經濟發展局牽頭負責跨部門人力資源政策規劃，定期進行人力資源供需規劃推算，以及成立建築業界「官商協調」聯席會議與業界保持緊密溝通等。

周文港：本港通脹低 移民未必是好事

被問到移民潮對建築業專才情況影響，周文港稱沒有具體數據，但不少政府部門反映，現時建築業專才流失率達10%至15%，影響比較大。他擔心建築業專才不足，導致建築項目未能展開，使相關就業機會減少，造成惡性循環。他認為政府可透過增加薪酬福利留住人才，又稱本港通脹率非常低，GDP亦有增長，「如果離開咗香港，唔通去啲通脹率達10%至11%嘅地方? 對佢地嚟講未必係好事。」