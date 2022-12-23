搶人才｜陳國基：不贊成常與他國比較　孫玉菡籲愛港者為根留下

最新一份《施政報告》明言要「搶人才」、「搶企業」，港府今日（23日）公布多項措施細節。政務司司長陳國基坦承，香港流失十多萬人，希望吸引人才，但不贊成經常以香港與其他地方比較，因為每個地方都有不同的吸引力。

至於如何挽留人才，勞工及福利局局長孫玉菡說，本地人才為香港的根本，吸引外地人才只是補充安排，稱本地人才佔盡天時、地利、人和，希望大家認清香港現時機遇處處，又呼籲「愛香港這個家」的人留港發展。



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每個地方有不同吸引之處不宜比較

對於「搶人才」措施與新加坡作比較，陳國基說：「我成日都唔係好贊成，我哋成日同邊啲地方比較，每一個地方都有唔同嘅吸引地方，都有唔同吸引嘅好處」。他指，香港於2020年及2021年儘管疫情嚴峻，社會氣氛緊張，防疫措施嚴謹，當時每一年仍有超過三萬人來港工作、讀書，當中逗留超過12個月的人數超過2萬人，認為任何人來港工作必定會考慮是否有好的前途及發展，而香港的優勢是背靠祖國，又稱國家「十四五」規劃、「一帶一路」等國家政策，對於外籍人士而言十分吸引，香港經濟發展得好，對人才而言最重要。

被問及港府有何措施挽留本地人才，他回應稱，「其實挽留香港嘅人才呢，頭先我哋所講，香港走咗十幾萬人啦，咁我哋而家補返落去有啲工作要做啦。」他重申，港府重視青年發展，《施政報告》早已為青年人發展獨立成章，在學業、就業、置業及創業方面推出不同措施，協助青年迎合本港未來發展趨勢。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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香港機遇處處渴望港人留下

勞工及福利局局長孫玉菡稱，本地人才是「我哋嘅根、我哋嘅本」，海外人才只是一個補充嘅安排，「大家要清晰睇得到，其實香港而家係機遇處處，正正係因為我哋係人才方面係唔夠，其實你肯留喺香港去打拼、去發展，係好多機會。」他說，希望表達一個清晰訊息：「我哋係好渴望、好期待，喺香港長大，以香港為家嘅人才留港服務。」



他強調，香港有很好的機會，政府有很好的政策配合，無論是教育、再培訓、產業發展，都是在展示香港起飛，本地人才佔有天時、地利、人和的優勢。

所以再一次我希望，呼籲香港所有人，如果你愛香港呢個家，留喺度發展，無限機遇。 勞工及福利局局長孫玉菡

勞工及福利局局長孫玉菡稱，本地人才是「我哋嘅根、我哋嘅本」，海外人才只是一個補充嘅安排。（夏家朗攝）

新加坡早於今年8月推出「海外網絡和專業簽證」，外藉人士月薪約16.8萬港元則可申請為期5年的簽證，其家屬亦可於當地就業。孫玉涵強調，香港的「高端人才通行證計劃」遠遠較新加坡廣闊，並分為兩大部份，一是針對高薪人才，二是針對世界百強大學畢業生，是香港獨有。他又稱，「高端人才通行證計劃」出台後，接獲非常多人查詢計劃詳情，形容大家是「翹首以待」。

香港具吸引力 人才「用腳去投票」

孫玉菡以「香港優才計劃」為例，2021年接獲5,000項申請，截至今年11月，接獲1.3萬宗申請，稱申請數目的「爆發點」是7月初特首李家超明言要「搶人才」及《施政報告》宣布新計劃後。



孫玉涵估計，「香港優才計劃」逾萬宗申請之中，至少三至四成適合申請「高端人才通行證計劃」。「高才通」正式展開後，政府會邀請「香港優才計劃」申請人是以「高才通」來港：「只係一個優才計劃，增長點已經見到，大家係用腳去投票，香港係具吸引力。」他續指，創科企業與北美及歐洲正進入「調整期」，很多創科人才到處尋找機會，香港正於此時機及時推出「搶人才」計劃，可以招攬很多世界各地正重新計劃自己事業的人士。