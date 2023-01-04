通關｜珠江船務春運前準備船務復航　公司主席指將有新發展機遇

港澳去年底檢疫通關，惟港澳船務仍未恢復。負責營運金光飛航的珠江船務發稿表示，昨日（3日）珠江船務董事局主席劉廣輝了解港澳及粵港跨境水路客運航線的復航準備工作，並開展春運前的安全生產檢查。他又表示，珠江船務將迎來跨境客運復航的新一輪發展機遇。《香港01》正就跨境船務安排，向噴射飛航及海事處查詢。



劉廣輝視察金光飛航船隻（珠江船務相片）

珠江船務正營運來往港澳船務的金光飛航，以及往返中港航線的珠江客運。該公司發稿稱，劉廣輝昨日率隊先後到駐港所屬的珠江船務高速船有限公司、珠江客運有限公司生產一線，以了港澳及粵港跨境水路客運航線復航準備工作，並開展春運前的安全生產檢查。根據珠江船務的相片，劉廣輝身處金光飛航的船隻。

金光飛航船隻。(資料圖片)

另外，劉廣輝在港澳碼頭，檢查碼頭設備、船舶維修保養、人員配備安排和票務運營等情況，並登上高速客船視察客艙設備維護情況。另外，他又到中國客運碼頭，了解粵港航線的船舶運力調配、復航節點安排、工作人員統籌等情況。

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劉廣輝表示，珠江船務將迎來跨境客運復航的新一輪發展機遇，要全面做好復航準備，密切關注跨境航線政策和市場動態，提前做好跨境水路客運航線復航的試航工作，保障復航運營順暢，並要加強客運碼頭、營運船舶、售票現場等的服務質素。