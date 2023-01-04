通關內地｜多國收緊中國入境限制　國際航空運輸協會：極度失望

近日內地宣布放寬檢疫措施，惟各國收緊從中國入境旅客的政策。國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh發表聲明，表示對相關措施極度失望，形容過去三年已證實有關措施無效，呼籲各地政府應聆聽專家，例如世界衛生組織的建議，毋須再設旅遊限制。他批評，各地政府的決定必須建基於「科學事實（science facts）」，而非「科學政治（science politics）」。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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歐盟昨同意對中國旅客採更多防疫措施

內地於2022年12月宣布放寬檢疫措施，之後多國收緊從中國大陸旅客入境的防疫措施，例如須出示陰性核酸證明。歐盟衛生安全委員會於1月3日表示，成員國一致同意協調應對新冠疫情變化，當中包括因應日漸增加的中國的旅客採取更多防疫措施。另外，日本、韓國等地亦要求出示陰性核酸檢測證明。

Willie Walsh今日發稿指，雖然新冠病毒已於相關國家廣泛傳播，但其政府仍然收緊中國入境措施，要求出示核酸檢測證明，對此感到極度失望（extremely disappointing），有關措施於過去三年已證實並無效用。

國際航空運輸協會（IATA）（影片截圖）

IATA：各政府應聆聽世衞專家意見

他續指，針對Omicron變種病毒的研究顯示，入境措施最多只能令疫情高峰延後數天，並非特別有效，即使再有其他新變種病毒出現，相信情況亦相同。

他表示，各地政府應聆聽世衞等專家的意見，毋須設旅遊限制，現時已有其他措施控制疫情，不再需要切斷國際聯繫及影響經濟。他直指，各地政府的決定，必須建基於「科學事實（science facts）」，而非「科學政治（science politics）」。