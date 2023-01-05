大掃除｜家務助理時薪加8%至最高$160　家中兩處最易藏污務必注意

農曆新年將至，大掃除行動須計劃展開，僱員再培訓局的「樂活一站」每年均推出農曆新年大掃除服務，今年按工作地區及服務時段，家務助理建議收費時薪130元至140元，越近歲晚料達160元，較去年略增加10元、約8%。



再培訓局稱，建議收費是按去年實際平均收費定，現時已有1,600個預約，與去年相若，反應熱烈，呼籲僱主有需要可盡早預約。有參加計劃的家務助理稱，曾開門見好多曱甴爬來爬去：「都有少少嚇咗一驚……我幫佢活捉咗二三十隻。」



▼僱員再培訓局「樂活一站」農曆新年大掃除服務▼



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實際收費需僱主僱員雙方協商 僱主須為助理購勞保

再培訓局高級經理（就業服務）龔書致表示，「樂活一站」每年新年前均收到平均逾2,500個大掃除登記預約，成功配對率約9成。他指參考去年助理實際平均時薪約130元，訂立今年建議時薪約為130元至140元，料因市場需求增，越近歲晚會越貴，時薪料達160元，即整體較去年建議收費增加約10元，港島區需求較殷切。他強調有關數字僅屬建議收費，實際收費需由僱主僱員雙方協商，僱主另須為助理購勞工保險。

家務助理難忘活捉30隻曱甴經歷：一開門就爬嚟爬去

今年43歲的阿珠從事家務助理已有10年，但參加大掃除就只有2年。她稱大掃除一般需時較長，需要4至5小時，今年大約已接7張單，料增5,000元收入。談及難忘經驗，她稱曾有僱主指家中有曱甴，要求她清潔，未料上門一開門已見多隻小曱甴亂竄：「有少少突然間嚇咗一驚，始終佢係度爬嚟爬去，我冇嘢諗，只係想盡快幫佢搞好。」她稱當時用紙巾捉曱甴，「活捉」了20至30隻。

疫情期間，阿珠指僱主亦關心病毒情況，故入屋前都會噴消毒酒精、換洗的衣物及鞋等都要帶。她亦說會用「眼到、手到及心到」竅訣工作，即眼見污糟，用手取架生開始清潔，期間與僱主保持良好溝通。

廚房抽油煙機千年油漬清潔有妙法

結合阿珠及再培訓局經驗，市民要留意家中有兩處容易藏污納垢，一是櫃底、二是廚房抽油煙機。阿珠解釋，以往做清潔時，留意到櫃桶、櫃底一般都較污糟，但卻為人忽略，提醒市民平日在家可多留意；至於抽油煙機，再培訓局稱拆洗抽油煙機及抽氣房等，涉及組裝零件，故較為需時。

阿珠又說，大掃除時曾見僱主一年未清理廚房 ，「啲油漬好厚好厚」，她指會先用梳打粉加白醋，再溝些熱水，浸泡有油漬地方，待其軟化再慢慢清潔。

龔書致補充，所有參加大掃除的家務助理已完成再培訓局相關培訓課程，質素具保證，現已有約500名助理登記，亦已接獲1,600個僱主預約，數字與去年相若，反應亦十分熱烈。他指大掃除涉及清潔頑固污漬，故收費較一般家居清潔工作高，提醒僱主協商時要說明清潔內容。

除大掃除外，「樂活一站」亦提供蒸糕及煮團年飯服務，建議時薪收費為100至120元及150元。

「樂活一站」大掃除及新春服務項目:

1.大掃除

建議時薪收費（最少3小時）

1月14日或之前:

港島:$140

九龍及新界:$130

1月15日至21日:

港島:$160

九龍及新界:$150



2.蒸糕

建議時薪收費：$100至$120

（最少2小時，第3小時起收費每半小時計）



3.煮團年飯

建議時薪收費（最少3小時）:$150

6至8人須5小時包4至5餸1湯

9至12人須7小時包6至8餸1湯

須自購食材，可與助理一同購



登記方法：

樂活一站家務助理預約

熱線182 182