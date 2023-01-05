日本再放寬香港航班限制　旅遊界指未必有助農曆新年旅行團生意

多地陸續調整來自中國旅客入境措施，部分牽連香港和澳門旅客。最早提出限制的日本於昨日（４日）再度放寬對香港航班的限制，旅遊業議會主席徐王美倫今早（5日）在電台節目表示，對旅遊業而言是好事，惟現時距離農曆新年假僅約兩星期，旅行社較難籌辦新的旅行團。不過，仍要視乎今午航空公司公布的新增航班及票價，才知道對旅客有多大吸引力。



至於南韓要求香港旅客入境需出示48小時內的核酸檢測陰性證明，徐王美倫指雖為旅客帶來不便，但未見影響外遊意欲。



香港保險業聯會行政總監劉佩玲在同一節目上提醒市民，購買旅遊套票後，應立即購買旅遊保險，並留意保障範圍是否包括新冠。如市民在海外確診，在外地就醫或行程有更改，即使旅行社無法退款，都有機會透過該份旅遊保險索償。



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旅遊業議會主席徐王美倫表示，就日本最新的放寬，於旅遊業絕對是好事，但未必有助業界再籌辦新的旅行團。現時距離農曆新年假僅約兩星期，自由行旅客或受惠，但對於旅行社要再籌辦新的旅行團，時間上很急，也很視乎航空公司會重推的航班及票價，如航班及票價很吸引，或許旅行社會考慮辦新團或、復辦早前因限制而取消的旅行團。

就南韓要求香港旅客入境需出示48小時內的核酸檢測陰性證明，徐王美倫回應指雖然對旅客造成不便，令他們要花更多成本及時間，但暫時看不到旅客因而取消行程，也不覺得有影響出行意欲。

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至於內地通關，徐王美倫直言業界已等了3年，是對業界的一個利好消息，不過，她坦言業界理解通關要有序，而在有限額的情況下，旅行社的生意未必會即時有報復式消費，而且業界在人手及配套上仍需加快準備，料農曆新年後、即2月，每日約有10團內地團。

香港旅遊業議會主席徐王美倫。（資料圖片）

旅客一旦在外地確診，徐王美倫指，旅行社會盡量安排退款或延期。香港保險業聯會行政總監劉佩玲稱，市民購買旅遊套票後應立即購買旅遊保險，並留意保障範圍是否包括新冠。如保單是包括新冠保障，市民在海外確診，在持有效確診醫療證明的情況下，在外地就醫或行程有更改，即使旅行社無法退款，都有機會透過旅遊保險索償。

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