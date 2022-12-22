學生快測｜小學校長籲暫保留至農曆年後　學界須為通關作前期安排

政府逐步放寬防疫措施，學校每日快測安排則維持。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今（20日）指目前疫情處於高位，加上多項措施放寬，臨近聖誕節及農曆新年料外出感染機會較大，故認為每日快測應暫時保留，農曆新年過後再取消較合適。通關方面，他稱需作前期安排迎接跨境學童回校，包括交通方面要確保有足夠保姆車司機及保姆，校服商亦應作線上訂購製校服等。



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朱偉林今早接受電台訪問指，現階段每日確診數字仍介乎1.2萬至1.7萬宗，隨其他措施放寬，較多市民外出，在聖誕節及農曆新年感染機會仍較大，學生染疫會影響學習，老師中招亦會對學校日常運作有影響，應待農曆新年假期後，確診數字回落才取消每日快測會較適合：「師生都習慣了每日做，確保爆發率低，有咩事可以跟進、停課等，比較有保障。」

教育局將在聖誕新年假後檢疫學校防疫安排，他稱室內課室人較多，應保留戴口罩安排，若學生接種足夠劑數疫苗，則可放寬體育課戶外毋須戴口罩。

鳳溪第一小學校長朱偉林。（資料圖片）

至於通關後跨境學童情況，他稱需要做些通關前期安排，例如交通安排、禁區紙及保姆車情況等，保姆車負責人確保要有足夠車、司機及保姆；校服商亦設線上訂購讓學生回校時有校服；課本要先運上內地；學校亦會與飯商商討做足夠準備等。