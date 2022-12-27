通關內地｜業界料農曆新年前內地團重返　工會指導遊對回巢有憂慮

本港與內地將於明年1月恢復免檢通關，本港旅遊業在疫情前依賴內地旅客，業界近日紛紛表示歡迎。有業界人士估計，若出入境運力恢復後，農曆新年前可重啟內地旅行團。不過導遊工會則表示，導遊目前抱持觀望態度，最多只擔任兼職，認為若薪酬待遇不改，難以吸引導遊放棄現時穩定的工作。工會又指，暫未聽聞有內地團準備在下月到港。



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陸續有市民向旅行社查詢內地交通安排

國家衞健委昨晚宣布放寬檢疫措施，由明年1月8日起，入境內地毋須隔離，只需持出發前48小時核酸檢測陰性報告。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，近日已陸續有市民向旅行社查詢往返內地的交通安排，認為若出入境運力恢復，相信農曆新年前可重啟內地旅行團。

政府在過去3年曾推出保就業計劃、旅遊業疫苗中心行政支援計劃等，創造一批臨時職位。他表示，其中部份旅遊從業員或跨境巴士司機，已轉投其他交通工具，認為有需要吸引他們返回旅遊業，以備未來開關所需。

工友憂疫情反覆暫持觀望態度

香港導遊總工會會長黃嘉毅則表示，經過近3年的疫情，不少導遊已在其他行業站穩陣腳，因此抱持觀望態度，最多只擔任兼職。「𠵱家疫情咁唔樂觀下，如果放棄呢份工去帶返團，萬一再爆第幾波第幾波，就會兩頭唔到岸。」

倡導遊服務費改善薪酬待遇

他認為若業界在薪酬的穩定性有改善，例如可參考外地推出導遊服務費，向每名入境團旅客收取導遊貴，作為導遊的薪金，加上原有的顧客購物佣金，相信工友願意重操故業。「一架車如有20個人，每人收50蚊，咁一日薪金已經有1,000蚊。」

至於檢測中心助理職位雖然月薪可高達約3萬元，但他認為中心總會停營並不長久，若薪金及保障足夠，工友同樣願意降薪重返本業。不過他表示，暫時未聽聞已有內地團成行，準備在下月到港，現時僅少量工友負責本地團。