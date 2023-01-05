通關內地｜北上需持48小時核酸陰性證明　一文看清檢測站及收費

本港終將於1月8日與內地通關，根據國務院聯防聯控機制綜合組今日（5日）公布，自香港入境人員需持有48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果，將檢測結果填入海關健康申明卡。



現時市民可選擇於社區檢測中心採樣，付費索取專供出行之用的紙本證明文件，最快12小時內取得檢測結果，但需付240元；標準收費則最高150元，檢測結果24小時內出爐。出入境時需出示紙本證明，電子版本或手機訊息不會受理。



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必須出示實體紙本檢測結果

1月8日起入境內地毋須再接受隔離檢疫，但需持有48小時內進行的核酸測試陰性結果證明，方能入境內地。市民可前往私人醫療機構或社區檢測中心，自費購買核酸檢測服務，同時需注意以下要點：

- 核酸檢測服務須合符香港政府認可：名單按此

-若前往社區檢測中心進行核酸測試，需要付費始能獲取可供出行的核酸檢測結果及其紙本證明文件。

-若前往社區檢測中心進行核酸測試，可事先於網上預約，

-若如檢測結果用於出行，市民請緊記帶備前往目的地需要的證件前往社區檢測中心登記（如港澳居民來往內地通行證(回鄉證)、護照或其他旅行證件）。

-從海外地區或台灣的抵港人士請使用醫學監察通知書所列明的身份證明文件號碼進行預約。

-申請人可分別預約最多3個社區檢測中心或社區檢測站檢測時段。

-出入境將不接納免費檢測所得結果及以手機訊息收取的核酸證明。市民若無法自行打印，完成付費核酸測試後，可按通知前往社區檢測中心領取紙本證明文件。

部份收費低於上限

- 按時間需要決定所需核酸服務：採樣24小時內收到結果證明：上限150元；採樣12小時內收到結果證明：上限240元。承辦商可設定低於收費上限的服務收費，故各社區檢測中心／檢測站的自費服務收費或有所不同。

社區檢測中心大部份收費訂為上限，即「標準自費服務」150元、「特快自費服務」收費240元。不過，有數間承辦商收費相對便宜，其中傲士醫療診斷有限公司的收費最平，「標準自費服務」低至90元有交易，「特快自費服務」亦只需160元，該公司在黃大仙東頭社區中心、睦鄰街遊樂場籃球場提供檢測服務。

檢測站有截單時間 晚上採樣未必可做到12小時出報告

此外也要留意檢測站的「截單時間」，有些在傍晚已送回採樣瓶到化驗所，若6、7時才抵到，想做12小時「特快自費服務」也無辦法．因此最好上半日做檢測，才可確保在指定時間收到報告。

由於發放檢測報告需經人手，難免有遺漏，因此務必記下檢測站、檢測商的查詢電話、樣本編號，以防收不到報告可即時查詢。

另要注意，有效期48小時是以出境當刻，因此要倒回計算，如在1月8日上午9時出境往內地，即最早1月6日上午9時採樣。

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現時回港可憑24小時內快測結果

至於回港方面，目前從內地、澳門或台灣抵港人士，在抵港當天滿三歲或以上人士，須於預定起飛時間（從機場入境者）或預定抵港時間（從其他口岸入境者）前24小時內進行快速抗原測試、或於48小時內進行核酸檢測並取得陰性結果；及保存載有快速抗原檢測結果的照片或核酸檢測報告90天。

可經電子健康申報表自願申報結果。政府建議所有抵港人士抵港後，在抵港當天（即第零天）至抵港後第五天期間，每天以自備的快速抗原測試包進行快速抗原測試。

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