通關內地｜來往香港澳門噴射船復航　往返上環氹仔　1.6起售票

政府宣布上環港澳碼頭於周日(8日)重開，各船公司陸續復航。噴射飛航宣布，1月8日復航，每日提供16航次，來往上環港澳碼頭至氹仔北安碼頭，周五(6日)中午起可售票。



另外，金光飛航亦宣布在周日(8日)復航，每日開辦6班來往上環港澳碼頭至氹仔客運碼頭的航班，同樣在明日中午12時起售票。



▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



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噴射飛航表示，會於周日(8日)復航，並由明日(2023年1月6日)中午起開售船票。復航初期噴射飛航每天提供16個班次，並先開通氹仔北安碼頭往來上環港澳碼頭航線。乘客可於上環信德中心、澳門外港碼頭、氹仔客運碼頭或噴射飛航官網購票。

復航初期航班時間如下︰



上環 往 氹仔 07:30 09:00 10:00# 10:30 12:00 13:00 14:00 15:30

氹仔 往 上環 09:00 10:30 11:30 12:30 14:00 15:00# 15:30 17:00

# 不適用於星期五及日

港澳售票處(復航初期開放時間)



香港︰上環信德中心3樓噴射飛航售票處 (開放時間︰9am-8pm)

澳門︰外港碼頭噴射飛航售票處(開放時間︰9am-6pm)

氹仔客運碼頭噴射飛航(開放時間︰10am-6pm)

噴射飛航官網︰www.turbojet.com.hk

噴射飛航指會循序漸進加強服務，包括開通外港碼頭和夜航航班，如有更新將適時公佈。

金光飛航同日復航 同於明售票

另外，金光飛航亦宣布在周日(8日)復航，每日有6班來往上環港澳碼頭至氹仔客運碼頭的船隻，同樣在明日(6日)中午12時起售票，乘客可在上環港澳碼頭或澳門氹仔碼頭購票。