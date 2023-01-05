通關預約｜網上系統癱瘓網站頻現「ERROR」　花逾1小時始成功預約

中港1月8日通關，當中香港往來地初期單日設6萬名額，其中5萬為陸路口岸配額，須在政府網上預約系統預約時間及關口。預約系統今（5日）傍晚6時上線，但網站在首一小時疑因網絡繁忙而癱瘓，長期現白畫面，屢次顯示「對不起，我們找不到你要的網頁」及「504 ERROR」。



即使等待逾30分鐘成功在手機進入填資料畫面，惟填下身份證號碼、選擇關口及時間後提交時仍需等待，約一小時後才成功預約。另有市民稱6時進入網站後，成功預約1月9日過關，預約後獲發二維碼，網站亦提醒要有48小時核酸陰性證明、身份證正本及成功預約登記證明。



通關網上預約系統1月5日傍晚6時推出，網站癱瘓頻現「ERROR」，須花逾1小時始能成功預約。（網頁截圖）

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傍晚接近6時登入網站，先顯示「目前您排隊中。系統運作正常，請耐心等候」，約等5鐘後進入白畫面，等待約10分鐘後，網站顯示通關安排，包括開放關口、預約須知等，再等待數分鐘後，出現「開始登記」按鍵，惟呈「灰色」狀態。記者嘗試按「開始登記」按鍵，進入後一度出現格式錯誤畫面。

再候片刻，期間又用其他裝置，包括其他電腦、iOS系統手機及Andriod系統手機嘗試預約，但仍需要等候許久，期間屢次顯示「對不起，我們找不到你要的網頁」及「504 ERROR」等畫面。

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有讀者表示，6時進入網站後，成功預約1月9日過關。該名讀者稱，成功預約後獲發綠色二維碼，網站亦提醒要有48小時核酸陰性證明、身份證正文及成功預約登記證明，約5分鐘後收到短訊確認。