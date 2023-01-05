通關｜預約返內地口岸配額系統推出5小時　已錄逾25萬港人申請

港府今（5日）公布與內地免檢疫通關安排，市民可經「政府一站通」進入的通關網上預約系統，而系統亦於今傍晚6時開通，惟系統初時極為繁忙，多次出現錯誤畫面及排長龍。

政府資訊科技總監辦公室深夜在社交媒體發文，稱市民對通關反應「十分踴躍」，或需先排隊輪候再進入系統進行預約，但指「運作大致暢順」。當局表示，網站啟用首2小時已有超過15萬人預約到內地，而截至晚上11時，已有超過25萬人完成預約。



▼1月5日 政府公布與內地通關安排▼



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署理政府資訊科技總監黃志光下午表示，港府已設立網上預約系統，方便港人及非內地訪港旅客預約指定口岸前往內地。首階段會推出1月8日至3月4日合共八周的通關預約時段，名額先到先得，並最多可為三名同行人登記。

政府資訊科技總監辦公室今晚在Facebook發文指，市民對通關反應十分踴躍，網上預約系統於今日傍晚開放時曾處理大量市民同時進入，市民或需先排隊輪候再進入系統進行預約。其後已經沒有出現需要輪候的情況。

資科辦指出，首2小時已有超過15萬人透過系統預約出境香港到內地。截至晚上11時，已有超過25萬人完成預約。而系統運作大致暢順，大多數市民可在15分鐘內完成預約，現時所有日期仍然有預約時段可供市民選擇。

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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資科辦提醒持有非永久性居民身份證的市民，同樣可使用身份證進行預約。如使用其他證件進行預約，預約確認時系統會以SMS短訊向申請人提供的電話號碼發送一個一次性密碼，讓申請人輸入系統作確認。

另外，如持有往來港澳通行證的內地居民，返回內地毋須預約。持有香港身份證的市民，從內地回港亦毋須預約。