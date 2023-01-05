通關內地｜旅議會暫未知配額制下如何辦內地團

旅遊業議會主席徐王美倫表示，暫時未知道通關設配額下，如何舉辦內地旅行團，要等業界商討後再公布。旅遊界立法會議員姚柏良則期望政府可盡快檢討通關配額。



香港旅遊業議會發聲明指，通關為業界打了強心針，讓業界看到真正曙光，議會會與業界保持緊密聯繫，為重啟出入境遊做好準備。不過，徐王美倫承認，業界早有心理準備，通關初期屬有序和有限額式，暫時未知如何辦內地旅行團，會向政府反映豁免旅行團預約通關要求，包括參考「團進團出」的形式。

徐王美倫又指，雖然內地旅客可以自由行方式來港，但自由行一向較少惠及旅行社，至於會否推出自由行套票，要再研究。她表示，旅遊業目前整體收入恢復至疫情前2成多，部分專門做日本旅行團的旅行社可恢復至3成，預計要半年後才會恢復至疫情前5至7成。

她估計，內地通關對旅遊業在農曆新年檔期帶來的收益不大，預計下月中才會慢慢上升。

姚柏良：實施一周後盡快檢討配額安排

旅遊界立法會議員姚柏良認為首階段的12萬來回名額，大概為疫情前兩成通關人次，作為起步是合適數目，期望政府在實行一周後，盡快檢討配額安排，以滿足農曆年期間港人回鄉探親的龐大需求。他又建議政府在下階段通關增設旅遊名額，逐步放寬團隊跨境遊和自由行。

姚柏良又建議政府在網上預約系統，為市民提供各口岸過關時間的即時資訊，以分散人流，減少輪候時間。政府亦應盡快組織旅遊業界考察了解各關口運作，方便業界了解恢復跨境遊後，接送客人等流程，並促請政府設立復業基金為旅遊業提供支援。

旅發局已加強在內地宣傳推廣

香港旅遊發展局主席彭耀佳博士也歡迎香港與內地逐步通關，對旅遊業及相關行業是關鍵一步，旅發局已逐步加強在內地及各地的宣傳推廣。