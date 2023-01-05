通關｜北上南下須持48小時內核酸陰性結果　即日往返毋須重覆檢測

香港與內地周日（8日）通關，政府今日（5日）公布，自周日（8日）起，無論內地人來港或港人返回內地，皆要有48小時前核酸檢測陰性結果才可入境。若即日往返香港與內地，則無須做兩次檢測。惟48小時期限一到，即不能沿用同一張核酸證明，需自行再做檢測。



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國務院今午公布，由星期日起，從香港入境內地要出示48小時內新冠核酸檢測陰性結果，並填寫海關健康申明卡，取消入境時強制核酸檢測措施。政府今日公布通關措施時，亦表明所有人北上或南下人士，都需要有出發前48小時內進行的核酸檢測陰性結果才可以過關。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，跨境人士需要持紙本或電子報告，準備供出入境口岸人員會查核，並建議入境當日至第五日每日作快測及檢查身體狀況。

至於即日往返香港與內地的人士，只要有出發前48小時內的核酸陰性證明即可，由於即日來回時，該份證明仍然處於48小時內的有效時限，換言之毋須重覆檢測一次。惟48小時期限過後，即不能沿用同一張核酸證明，需自行覓地方再做核酸檢測。

至於港府認可的內地核酸檢測機構，詳情如下：https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_GD.pdf

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