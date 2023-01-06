通關內地｜市區檢測中心大排長龍　有人擬周日即回鄉探母親

香港與內地星期日（8日）通關，所有由本港回內地需出示48小時內核酸陰性結果證明，不少市民今（6日）起到社區檢測中心付費進行核酸檢測，不少再視人龍。有市民打算回內地探望三年未見的母親，亦有人因工作而需返回內地，今日特意到地進行檢測，認為如取消核酸核測要求會更方便兩地來往。



政府昨日（5日）宣布，市民回內地需出示48小時內核酸陰性結果證明，不少準備星期日通關當日馬上回內地的市民，今日到社區檢測中心進行核酸檢測採樣。灣仔修頓球場的社區檢測中心下午5時，有約30至40人排隊進行自費檢測，令社區檢測中心再現人龍。

到場進行檢測的羅女士指打算在星期日通關首日，便回內地探望三年未見的母親，她指母親年事已高，所以昨日政府一宣布安排後便搶配額，以期盡快可以回鄉，她打算短暫留內地，陪伴母親過農曆新年後才回來香港。

侯先生認為就如到其他國家一樣，檢測的要求亦可以取消。（馬煒傑攝）

用兩腦一機搶北上配額 侯先生：要不停試求安心

另一位到場進行檢測的侯先生亦打算星期日回內地工廠工作。他表示，疫情間試過因工作而即使隔離亦回內地，指感受「非常差」。不過現在即使不用隔離，要搶配額又要檢測，亦未去到十分方便，認為就如到其他國家一樣，檢測的要求亦可以取消。

侯先生又表示為了可以在通關當日便回內地，昨日用了電腦、平板電腦及手機三個裝置去搶配額，又指每填一項資料都要等近一分至兩分鐘。他又表示用了近一小時交資料後，並未即時收到通知是否成功，唯有不停繼續嘗試以求安心，最後過了約20分鐘才收到第一次申請的成功短訊，認為有改善空間。