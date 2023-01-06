通關｜深圳赴港今日起開放網上預約　暫約4200人領取1.8首日配額

香港與內地1月8日首階段免檢通關，供內地旅客預約南下的「深圳市陸路口岸赴港預約系統」今早（8日）九時開通，每日共開放涉及深圳灣、福田（落馬洲支線）四個口岸共5.1萬個名額。截至下午2時，1月8日通關後首五天、即至1月12的登記仍有大量餘額，通關首日共4,234人已預約，佔總名額8.3%，換言之，仍有逾4.6萬個入境名額可預約。名額最多的福田口岸，暫只有近2500人預約通關首日南下，預約比率僅7%。深圳灣口岸則有1,540人預約出境，佔可供預約名額15.4%。



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現可供預約檔期至1.12

「深圳市陸路口岸赴港預約系統」今日早上9時開始運作，供內地居民預約經福田、深圳灣、文錦渡以及港珠澳大橋四個出入境口岸赴港，每日合共設有5.1萬個名額，其中福田口岸最多，共3.5萬個，其次是深圳灣、文錦渡以及港珠澳大橋，各設1萬個、5000及1000個名額。系統現時提供各口岸預約檔期至下周四（12日）。

每個帳號最多可加4位同行人士

內地居民可透過微信及網頁進入系統註冊，並填報身分證等個人資料，以及選擇指定的通關口岸和日期。預約成功後將獲發「預約確認單」，並附有二維碼。每個帳戶最多可添加4名同行人士，但必須結伴過關。

截至下午2時20分，四個出入境口岸仍有大量餘額，以通關首日（8日）計，名額最多的福田口岸，只有近2500人已預約，預約比率僅7%。深圳灣口岸則有1,540人登記，佔可供預約名額15.4%；文錦渡以及港珠澳大橋則各有173人及48人預約，預約比率分別是3.46%及4.8%。

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當局提醒，由內地前往香港人士，需事先完成網上預約，亦要帶備有效證件，及持有48小時核酸陰性檢測證明，以及提前通過微信小程式「海關旅客指尖服務」進行健康申報，方可入境。值得注意的是，香港居民從內地返港，則毋須經相關系統預約。

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