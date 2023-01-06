內地通關｜羅湖口岸未開不便跨境學童上學　有家庭疫下移居香港

通關在即，香港國際社會服務社進行了一份有關跨境家庭對通關的安排及意見的問卷調查，不少家長指現階段只有部份口岸開通，對跨境學童上學構成不便，期望政府盡快安排開放尤其是羅湖的所有口岸，並確保有足夠的配套設施便利學童每天往返兩地。另外，因跨境學童長期只能上網課，有家長認為子女成績轉差，寧移居香港讓他們上實體課。



▼1月5日 跨境學生春節後恢復返港面授▼



香港國際社會服務社於2022年12月29日至2023年1月3日向跨境學童及家庭進行了問卷調查，共收集1013份問卷，以了解跨境家庭對通關的安排及意見等。

逾七成受訪者居住或經羅湖來港

超過九成受訪者表示在政策、交通配套許可下會安排學童每天跨境上學。受訪者當中有37%是居於羅湖，34%指期望可於羅湖口岸往返兩地，但現在只有部份口岸已經開通，對跨境學童上學構成不便，家長都希望政府盡快安排開放所有口岸，及確保現階段開放的口岸有足夠的配套設施便利學童每天往返兩地。

根據最新的通關措施，入境兩地仍需 48 小時內的陰性核酸檢測結果，但港府昨天的記者會未提及跨境學童可否豁免。超過7成（73%）擔心子女回學校上學的安排，會令跨境學童很難在通關後順利回校上課。調查結果顯示，跨境家庭希望中港兩地政府都盡快落實便利中港兩地人口頻繁流動的政策，例如與本地學生一樣以快測取代核酸檢測，讓他們盡早計劃子女重返校園的安排。

冀為跨境家庭特別安排更換或補領證件

另外，近7成（69%）的跨境家庭遇到需更換或補領證件的情況，建議有關當局為跨境家庭提供更換或補領證件的特別安排。交通配套方面，有家長反映不知道哪些跨境巴士仍在運營、褓姆車申請流程等，建議有關當局能協助校巴公司重新向跨境學童提供服務，並落實口岸交通安排，適時發布相關指引。

陳女士表示小朋友較喜歡留在香港定居，亦不想回內地，因為社交圈子都在香港。（余俊亮攝）

跨境學童上網課成績差 母攜子移居香港

家長陳女士的兒子是跨境學生，正就讀中一，她的兒子在內地上網課，不論集中力及學習效率都較在香港上實體課差，學業成績亦十分差，於是在中一時決定與兒子兩人直接搬到香港居住，令他可以回校上課。她表示，小朋友較喜歡留在香港定居，亦不想回內地，因為社交圈子都在香港，所以想與朋友在同一個地步居住。後日（8日）通關後，陳女士打算回內地探親，兒子繼續留在香港上學，由內地的丈夫暫時來港負責照顧。

跨境學生家長褚女士的兒子正讀二年級，她兩年前同樣為了方便兒子上學搬到香港居住，她認為香港的教育水平較好，特別是英文，希望可讓兒子的眼界放得更遠，所以不論多辛苦都想小朋友來港讀書。