持港澳通行證及香港身份證　港漂北上南下均免預約？特區政府回應

1月8日起，香港將與內地實施首階段通關。港人若經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線北上需提前於網上預約系統預約；內地旅客南下來港前亦需通過深圳市政府的網上預約平台進行預約。

而至於既是內地居民擁有「港澳通行證」又持有「香港身份證」（非永久性居民）的「港漂」群體，又會否受到名額的限制呢？特區政府周五（6日）晚發布公報回應，通關首階段所有人士均需成功網上預約，才可過關前往內地，同時持有「港澳通行證」和「香港身份證」人士，只可選擇用同一證件出入境。



深圳灣口岸表示，持有回鄉證旅客視為香港居民。（深圳灣口岸微信公眾號）

通關詳情周四（5日）宣布之後，對於受疫情影響、3年未有返鄉的港漂群體來講，無疑最關注是否需要預約過關名額、自己是否屬於港府界定的「內地居民」等問題，「港漂北上內地是否需要預約」亦引發熱議。有傳言表示，因港漂群體同時持有「港澳通行證」及「香港身份證」，所以往返香港和內地均無需預約，亦不算入每日名額中。

有網民在深圳灣口岸微信公眾號留言提問稱，「有香港身份證的內地留學生算香港居民還是內地居民？」就獲回覆指，「持有回鄉證旅客視為香港居民」。

有內地網民對通關進行解讀。（小紅書）

及至6日晚，特區增幅發布新聞公報回應上述問題指，為達至香港和內地逐步、有序、全面通關，特區政府和深圳市政府經商討協商後達成共識：在公平原則下，通關第一階段的所有人士（北上前往內地的內地居民、南下前往香港的香港居民和經香港北上後返港的外地旅客除外）均須成功網上預約，才能經深圳灣口岸、文錦渡口岸和落馬洲支線／福田口岸過關前往內地或香港。

公報稱，同時持有「港澳通行證」和「香港身份證」的人士，只可選擇用同一證件出入境，如以「港澳通行證」前往內地無須預約，但返港時則須透過深圳市政府轄下的網上預約平台成功預約才能過關。同樣，如以「香港身份證」前往內地要透過特區政府轄下的網上預約平台預約才能過關，但返港則無須預約。