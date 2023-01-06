夫涉4強姦1雞姦妻　事主首度被姦後曾求放過　被告即稱：唔得

地盤管工涉一夜內4次強姦和1次雞姦妻子案，事主下午在高等法院作供。她稱事發當晚和男性友人外出返家後，被告突出現並推她入屋，並斥責她約男人出街。事主第一次被強姦後，請求被告：「可唔可以放過我？」被告斷然拒絕，謂：「我哋一日未簽紙離婚，你一日都喺我老婆......幾時有性需要，我會搵你」。



現年43歲的被告，被控4項強姦和1項未經同意下肛交罪。案發於2019年9月14日凌晨至早上6時30時，事主X案發時39歲。

任地盤管工的被告，否認4項強姦及1項雞姦罪，案件在高等法院開審。（資料圖片）

被告回家取物曾與X性交

X今透過視像系統作供，透露和被告結婚後，至2019年關係轉差。當時被告欠債，亦沒有接受X建議申請破產，兩人常口角。被告遷出涉案葵涌公屋單位，又提出離婚，X表示同意。同年8月23日，被告到來取回個人物品，期間有和X性交。X稱當時亦不願意，但「念在夫妻一場」，最終未有報警。

被告指責X約男人出街

同年9月13日晚上，事主X和一名男性友人外出後返家，被告突從走廊的防煙門出現，他把X推入單位，繼而掌國她。被告圖強行脫去X的衣物，X對被告說：「唔好扯我啲衫。」最終她自行脫去外衣，被告則脫去她的內衣褲。被告又責備X說：「你估你仲後生呀？你估你仲靚女呀？約男人出街？」並以usb線把X的雙手綁在床框，然後強姦她。X期間哭泣，又要求被告不要在體內射精，但被告未有理會。

明言有性需要便會找X

X續指，她第一次被強姦期間自行鬆綁。她被強姦後問被告：「可唔可以放過我？」被告說：「唔得，我哋一日未簽紙離婚，你一日都喺我老婆，我想幾時上嚟就幾時上嚟，幾時有性需要，我會搵你」。

被告喝下紅酒但未有醉意

X坦言，當時未有考慮報警，續向被告稱：「好嚟好去....係咪想同我復合？.....鍾意一個人唔係咁架。」被告其後取去X的手機，以的X名義約K「開房」，而K最終的確在酒店「開房」。X形容，被告當時「好似玩得好開心，覺得佢好似整蠱咗K」。其後，她為被告斟紅酒，圖讓他喝醉後趁機離開，但最終不覺得對方有醉意。他繼而玩X的手機及飲酒約1小時，又再掌摑X和拳打她的腹部，並第二次強姦X。

案件下周一續審。

案件編號：HCCC284/2020