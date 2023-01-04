留美女生稱回港避疫兩遭父強姦　指父威脅不給零用就範　案件開審

六旬銷售員涉3年前在住所內兩度強姦其19歲女兒，又曾對女兒上下其手。銷售員否認兩項強姦和一項非禮罪，案件(4日)在高等法院開審。事主庭上供稱，2020年回港避疫，父卻闖入其房性侵，她曾反抗不果，父更要脅不給她零用及送她回疫情嚴重的美國，她最終就範，但又感到「好核突」，並覺難以啟齒。她又指其父在這事之前，曾在上海酒店房內強姦她並奪其初夜，她到美國讀書時，又曾遭父親的胞弟非禮。



現年62歲的被告，被控於2020年3月18至3月31日期間，在住所強姦X。他另被控於同年4月某日，在住所強姦和非禮X。X案發時19歲。

62歲任銷售員的被告，否認兩項強姦及1項非禮親女罪，案件在高等法院開審。(資料圖片)

X寧稱被告不叫爸爸

X在屏風後作供，被問及在犯人欄的被告是否其父時，X反問：「可唔可以唔稱呼佢為爸爸。」她最終選擇稱呼父親為「被告」。

她透露案發前到美國升學。因疫情關係，她於2020年3月返港和家人同住，同月尾，被告突走入X的房間，把她推在床上。被告脫去X的衣服，把陽具插入其下體7至10分鐘。X當時反抗，又著被告「唔好掂我」、「唔好過嚟」，被告則威脅不給零用錢和把X送返疫情嚴重的美國，迫她就範。被告最終在沒有使用安全套下，在X體內射精，然後離開。

覺亂倫事難以啟齒未告知母親

X被性侵後，覺得「好核突」，又因感到自己「好污糟」而洗澡。她又形容此等亂倫事難以啟齒，加上母親Y當時有眼疾，不想刺激她，因此未有把事件告知他人。

被告於同年4月，再進入其房內把她強姦。X又指被告曾在房內摸她的胸和私處，但她不記得被告是隔著衣服或伸手入她的衣服內非禮。

遭性侵後視被告為陌生人

她形容原本和被告的關係一般，未有特別討厭對方。但她遭被告性侵後，視被告如陌生人，又更換房間的門鎖。被告發現此事後，透過WhatsApp發訊息稱更換門鎖也沒有用，他打爛門鎖便可以。但被告其後刪除該訊息。

由於X母察覺X對父親的態度有異，遂向X查問，X最終於同年11月向母親講出事件，並於翌月在母親和社工陪同下報警。

留美時曾遭叔叔非禮

辯方盤問時指，根據X錄取的口供，她於美國時居於叔叔的家。期間，她曾遭叔叔摸私處和胸，叔叔亦威脅不給錢予X。此外，X於2020年1月曾和被告到上海，在酒店房內兩次遭被告強姦。辯方問X在上海第一次被強姦時，她是否處女，X稱是。辯方指被告從未有強姦和非禮X，X不同意。

案件編號：HCCC8/2022