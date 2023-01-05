留美女生指控父強姦案　稱在上海已被姦　辯方質疑翌日拍照仍有笑

在美國留學的女學生稱3年前返港避疫時，稱遭六旬父親兩度強姦案續審，事主X今（遭5日）在高等法院繼續作供。她稱在案發前，在上海酒店房間已遭父親強姦。辯方呈上多張相片，指X在該次強姦後翌日，仍和父親到上海各地遊玩。X指是遭被告強迫出門，並在對方指示下拍照和展露笑容。她強調沒有一張相片，她的笑容是發自內心，又稱當時「唔想俾咁既人(指被告)影」。



現年62歲的被告，被控於2020年3月18至3月31日期間，在住所強姦X。他另被控於同年4月某日，在住所強姦和非禮X。X案發時19歲。

指被告威脅不就範不帶返港

X供稱，在本案發生前，曾遭被告在上海的酒店房間內強姦。辯方讀出X早前錄取的供詞，指於2020年1月4月晚上，當時X在房間的床上，被告突然爬上她的床，嗅X的頭和臉。X打算推開被告，被告威脅不帶X返港，著她不要反抗。X因此屈服，遭被告強姦。事後，她在床上不斷哭泣，直至入睡。翌日早上未穿回衣服的X，遭被告摸胸和私處。

照片上的笑容非發自內心

辯方指，被告於1月4日晚返回酒店房間後，和X商議翌日的行程。辯方又呈上多張相片，指被告和X於1月5日到上海不同地方時拍攝。辯方問及X在相片中是否展露笑容，X回應指是在被告指示下拍照，被告要她笑。惟她庭上強調沒有一張相的笑容是發自內心，又稱當時「唔想俾咁既人(指被告)影」。

疑被告台灣返港後送上內褲

此外，X在盤問下指除了強姦和非禮事件，亦遭被告性騷擾。她稱，在住所遭被告非禮後，被告有次從台灣返港，X在她的房間發現內褲。X認為，被告是故意買內褲給她。她感到「核突」，已丟棄內褲。

案件編號：HCCC8/2022