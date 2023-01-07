理大衝突｜歌手莊正等10人暴動罪成　無證據作威脅行為囚50至52月

2019年11月警方包圍理工大學期間，獨立歌手莊正等10人因參與示威者發起的「圍魏救趙」行動，在油尖旺一帶聚集時，在警方設下的封鎖區被捕，早前被裁定暴動罪成，案件今（7日）在區域法院判刑，法官林偉權判刑時指，案件所涉暴動發生在九龍核心地區，示威者曾投擲約250枚汽油彈，場面極之暴力及嚴重，但沒有證據顯示各被告曾作威脅他人的暴力行為，身上亦沒有危險品或武器，有些被告身上只有口罩，相信他們已受了沉重教訓，林官又稱，法庭並不是要摧毀他們的人生，就10名被定罪的被告，包括莊正等６人監禁52個月，餘下4人判囚50個月。



10名被告包括7男3女，全部均在審訊後被裁定罪成，包括：歐陽浩明（25歲、地盤管工）、翟柏龍（28歲、攝影師）、湛沛林（19歲、學生）、陳思進（18歲、髮型師）、鄭太君（25歲、無業）、莊正（28歲、音樂教師）、周嘉慧（19歲、學生）、周諾澄（19歲、學生）、簡澧然（24歲、音樂教師）及黎子欣（22歲、酒吧店員），他們被裁定於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道，連同其他人參與暴動。

被告之一的莊正，是一名歌手。(詳看下圖)

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莊正稱會繼續追其音樂夢

歌手莊正求情時稱，他有做兼職保安員維持生計，但仍繼續其音樂工作，早前並發布了他的第一首歌及第一部專輯，現仍在起步階段，日後有機會仍會繼續追其音樂夢。雖然這案或會影響其音樂生涯，但他願意承擔，刑滿後繼續以音樂感染身邊的人。其律師又提到，有一位患癌症病人稱在抗癌路上有聽莊正的歌，現已康復，可見莊追夢期間也幫助到不同人士。

沒證據顯示莊任前線或領導角色

莊正自撰的求情信稱，他重犯機會很微，他去年與妻子結婚，妻子會在背後支持他，確保他不會再犯法。他亦深知自己要為事件承擔責任。律師又強調，沒有證據顯示莊正在暴動時任前線或領導角色，本案亦已困擾他3年，冀法官酌情輕判。

除莊正以外，女被告黎子欣的代表律師指黎現懷有身孕，預產期為今年4月，希望法庭能輕判。

警方設封鎖區截獲213人

控方案情指，案發期間有示威者佔領理大校園，警方包圍了理大範圍，期間有人提出「圍魏救趙」的行動，著民眾到尖沙咀、佐敦、油麻地一帶聚集，以分散警力，警方其後在油麻地及旺角一帶設立封鎖區，並截獲213人，包括10名被定罪的被告，包括獨立歌手莊正。

莊正曾在WhapsApp討論參與暴動

莊正被捕後被發現他曾和第二被告翟柏龍在WhatsApp討論參與暴動，亦有被告亦管有防毒面罩及口罩等。控方又指，警方估計當日示威者曾投擲250枚汽油彈，4名警員受傷，有警長踏到汽油彈殘餘物滑倒手指受傷，亦有警員制服示威者時被玻璃樽的碎片割傷。雖然控方未有拍到各被告作出破壞社會安寧的行為，但認為憑各人的衣著和裝備。

此外，有消防員作供時透露當晚曾出現人曡人情況，約有30人困在小巷中，幸而全部被救出，部份被告在救出後被捕。

案件編號：DCCC 461/2021

2019年11月理大衝突期間，理大一帶曾發生激烈衝突。(詳看下圖)