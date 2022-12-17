理大衝突｜歌手莊正等10人參與圍魏救趙　被裁定暴動罪成

歌手莊正與10名人士，在2019年11月警方包圍理工大學期間，涉嫌參與示威者發起的「圍魏救趙」行動，在油尖旺一帶聚集，警方其後在旺角設封鎖區，並拘捕213人，本案11名被告均在區內被捕，全被控暴動罪，有被告自辯時稱當日曾被人群壓住，獲救後即被捕。案件今(17日)在區院開審裁決，法官林偉權裁定包括莊正等10人罪成，1男罪脫，法官把案押後至明年1月7日判刑，罪成被告須還押。



11名被告中10人罪成

11名被告包括8男3女，依次為：歐陽浩明（25歲、地盤管工）、翟柏龍（28歲、攝影師）、湛沛林（19歲、學生）、陳思進（18歲、髮型師）、陳子宏（21歲、文員）、鄭太君（25歲、無業）、莊正（28歲、音樂教師）、周嘉慧（19歲、學生）、周諾澄（19歲、學生）、簡澧然（24歲、音樂教師）及黎子欣（22歲、酒吧店員），控罪指各被告於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道，連同其他人參與暴動。除了被告陳子宏外，合部被告均罪成。

被告之一的莊正，是一名歌手。(詳看下圖)

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11名被告均在封鎖區內被捕

控方案情指，警方包圍了理大並與佔據校園的示威者對峙期間，尖沙咀、佐敦、油麻地一帶有多人聚集，警員其後在油麻地及旺角一帶展開圍捕，並於旺角設立封鎖區，截獲213人，包括11名被告。

莊正與另一被告在WhapsApp談及暴動

其中第三被告被捕時管有口罩，第八及第九被告管有防毒面罩，此外，第二被告翟柏龍和第七被告莊正，在案發前透過WhatsApp討論參與暴動，其中翟曾向莊提到是「最後一戰」，二人當夜亦有談及尖東及佐敦的情況等。

控方又指，警方估計當日示威者曾投擲250枚汽油彈，並有4名警員受傷，包括有警長踏到汽油彈殘餘物滑倒玫手指受傷，亦有警員制服示威者時時被玻璃樽的碎片割傷。雖然控方未有拍到各被告作出破壞社會安寧的行為，但認為憑各人的衣著和裝備。

消防員供稱當有人疊人情況估計約30人

有消防員作供時稱，當晚原本到油麻地地鐵站處理火警，但在小港有人疊人情況，估計約有30人，那些人非全部穿黑衣或戴防毒面罩，消防員把那班人救出後，警方便把他們拘捕。

法官認為10名被裁定罪成的被告，均是明知該處正發生激烈暴動，仍選擇留下，因走不及或困在小巷而被捕，故裁定10人罪成。

脫罪被告在地鐡站建構物上蓋被發現

脫罪的被告陳子宏與其他被告不同，他並非在地面被捕，而是在油麻地地鐵出口的建構物上蓋被發現，辯方律師指，陳當時沒有防毒面罩，亦沒有受催淚煙影響而眼紅，不似在現場久留。

法官裁決時指，陳的情況確與其他10人不同，他被捕時單獨處於該建構物上，而該建構物有一定高度，不是一攀可上，認為他不似是逃避追捕而攀上去，較似是一早處身該位置，認為他可能只是一名好事之徒，選擇在高位觀察街上情況，認為未能確定他參與暴動，故裁定他罪名不成立。

案件編號：DCCC 461/2021

2019年11月理大衝突期間，理大一帶曾發生激烈衝突。(詳看下圖)