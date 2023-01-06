確診求醫一文看清　13私家醫院設門診　465私家醫生可處方口服藥

新冠病毒及流感夾擊下，公立醫院超負荷、急症室等候時間過長，不少需要輪候8小時或以上，醫務衞生局局長盧寵茂日前建議檢測陽性而病情較輕人士到私家醫院求診。目前本港有13間私家醫院為新冠病人提供門診服務，其中9間提供遠程診症服務；另外本港亦有465名私家醫生已登記醫健通，可為病人處方新冠口服藥物。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



衞生防護中心早前公佈為出現發燒症狀人士提供應診服務的私家醫院名單，私家醫生亦獲政府免費提供抗新冠病毒口服藥物，檢測陽性而病情輕微人士可選擇向私家醫生求醫，本港共有13間私家醫院為新冠病人提供門診服務，其中9間提供遠程診症服務。

▼為新冠病人提供門診服務私家醫院名單▼



提供遠程診症服務：

．嘉諾撒醫院（提供遠程診症服務）

．港怡醫院（提供遠程診症服務）

．香港養和醫院有限公司（提供遠程診症服務）

．明德醫院（提供遠程診症服務）

．播道醫院（提供遠程診症服務）

．香港浸信會醫院（提供遠程診症服務）

．寶血醫院（明愛）（提供遠程診症服務）

．聖德肋撒醫院（提供遠程診症服務）

．香港中文大學醫院（提供遠程診症服務）

．仁安醫院（提供遠程診症服務）



無遠程診症服務：

．香港港安醫院 - 司徒拔道

．聖保祿醫院

．香港港安醫院 - 荃灣



除以上公立醫院外，本港有465名私家醫生已登記醫健通，可為病人處方新冠口服藥物，病情輕微人士亦可以到以下診所求診。

▼已在醫健通登記並取得新冠口服藥物作治療2019冠狀病毒病的私家醫生名單▼



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醫務衞生局局長盧寵茂日前表示為應對新冠病毒及流感下公立醫院超負荷、病人等候時間過長情況，建議檢測陽性而病情較輕人士，可往私家醫院求診。而根據隔離令訂明，確診人士若需外出求診，可使用點對點交通離開隔離區域，毋須通知衞生署。外出求診期間，必須全程佩戴貼臉外科口罩、KF94、KN95口罩，或呼吸器。

▼1月3日 醫務衞生局長盧寵茂視察伊利沙伯醫院▼

