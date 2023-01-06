通關｜衞生當局今晤私家醫生　向非港人處方新冠藥須登記其身份

香港將與內地在下周日（8日）實施第一階段通關，不少人擔心內地人來港搶購新冠肺炎藥物。衞生署雖然早前已發信通知登記使用醫健通的私家醫生，提醒他們如向「非符合資格人士」處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物，需代爲向病人收取有關藥物的費用，每個療程劑量超過6,000元。



不過，私家醫生向非符合資格人士處方藥物的程序及收費的詳細指引仍然未明，據悉，私家醫生今午將與衞生署及醫管局等開會討論相關事宜，當局在會上表示，2月1日起，醫生可以向衛生署索取藥物，如要派發給非港人的新冠確診者亦需要登記其身份文件。



家庭醫生林永和表示，已收到有10至20個內地人查詢購買新冠口服藥物，暫時都會用政府提供的口服藥為主，未有計劃自行購入口服藥。



香港與內地通關在即，惟內地新冠肺炎疫情嚴峻，輝瑞新冠藥物在內地更一度炒至萬元人幣一盒，令人憂心通關後內地人或會來香港「搶口服藥」。衞生署早前發信通知登記使用醫健通的私家醫生，提醒他們如向「非符合資格人士」處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物Paxlovid（帕克斯洛維德）與Ｍolnupiravir（莫納皮拉韋），需要按機制收取指明定數額的藥物費用，每個療程劑量超過6,000港元。

據悉，私家醫生今午將與衞生署及醫管局等開會討論相關事宜，當局向醫生表示，2月1日起，醫生可以向衛生署索取藥物，如要派發給非港人的新冠確診者亦需要登記其身份文件。至於私家醫生在藥廠購入的口服藥則無須跟從醫管局的指引。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



+ 4

家庭醫生林永和透露，已收到有10至20名內地人查詢購買新冠口服藥物，部分是希望可以拿來「看門口」。另外，自己亦有收到輝瑞藥廠聯絡，查詢會否購入新冠口服藥，而輝瑞藥廠開出的價錢與政府所提出的價錢相若，均為超過6,000港元，故暫時都會用政府提供的口服藥為主，未有計劃自行購入口服藥，「我主要都係睇香港人，同埋𠵱加疫情高峰已過，需求都未必有咁大。」

香港中華醫學會理事會董楊超發則表示，有聽到有行家指，有內地人向其查詢可否買新冠口服藥，但自己暫時就未有收到，暫時未有興趣購入新冠肺炎藥物，因相關藥物比較昂貴，「買返嚟又賣唔出都好蝕。」