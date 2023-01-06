衞生署發信私家醫生鼓勵助診治新冠病人　每次可索20份新冠口服藥

冬季流感加上新冠肺炎來襲，不少人憂慮本港或會有另一波的疫情爆發，對公院急症室造成負擔。衞生署今（6日）向私家醫生發信鼓勵診治新冠病人，並指醫生可以通過醫健通索取新冠口服藥，最多可以索取10份Paxlovid（帕克斯洛維德）口服藥及10份Molnupiravir（莫納皮拉韋）口服藥（一份為一個療程，一個療程有５日藥）。



衞生署建議，私家診所及醫院要採取防範措施以減少傳染病傳播，如診所及醫院的空氣流通即可治療新冠病人，而非一定要安排在獨立負氣壓房間接受隔離。



新冠肺炎疫情持續，加上與內地通關，不少人憂慮本港或會有另一波的疫情爆發，對公院急症室造成負擔。早前多間醫院急症室亦出現嚴重爆滿的情況，有病人要在急症室等上八小時才可以見醫生。

衞生署今（6日）向私家醫生發信鼓勵診治新冠病人，指私家醫生一直為市民提供基礎醫療服務，希望私家醫生可為門診和住院的新冠肺炎患者提供醫療服務，或通過遠程醫療以減輕公營醫療的的負擔。

政府早前亦已提醒核酸檢測陽性者，如症狀輕微，可以向私家醫生尋求醫療建議，相信私家醫療機構同樣可以治療新冠病人。衞生署亦建議，私家診所及醫院要採取防範措施以減少傳染病傳播，如診所及醫院的空氣流通即可治療新冠病人，而非一定要安排其在獨立負氣壓房間接受隔離。

至於新冠口服藥方面，衞生署表示，醫生可以通過醫健通索取新冠口服藥，相關藥物如處方給港人不收費，而醫生每次可以向醫管局最多索取20份新冠口服藥，分別為10份Paxlovid（帕克斯洛維德）口服藥及10份Molnupiravir（莫納皮拉韋）口服藥（一份為一個療程，一個療程有５日藥）。

▼12月27日 廣華醫院急症室情況▼

