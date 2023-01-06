復必泰二價疫苗今起自費接種　復星官網指明須已打兩針滅活疫苗

內地新冠肺炎疫情嚴峻，在不少內地社交平台都有人分享要到香港接種二價疫苗。復星醫藥（2196）公布，在今天（6日）起，開始為香港地區的私營醫療體系供應復必泰二價疫苗，有需要人士可在提供復必泰二價疫苗的診所或醫療機構，進行自費接種。



據復星醫藥微信小程式的商品顯示，「復必泰二價疫苗接種代約服務」價格為299元人民幣（約340港元），用戶另需自行支付醫療機構提供的疫苗費用。官網指出，根據政府自費接種政策要求，接種的醫療機構須查看消費者的免疫接種記錄，即接種2針或以上的滅活疫苗，以確保符合接種程序。



繳繳付299元人民幣代約服務

復星醫藥今表示，由即日起為香港地區的私營醫療體系供應復必泰二價疫苗，有需要人士可在提供復必泰二價疫苗的診所或醫療機構進行自費接種，同時復星健康平台正式開啟復必泰二價疫苗赴港接種預約。

據復星醫藥微信小程式的商品顯示，「復必泰二價疫苗接種代約服務」價格為299元人民幣（約340港元），用戶另需自行支付醫療機構提供的疫苗費用。官網亦指出，根據政府自費接種政策要求，接種的醫療機構須查看消費者的免疫接種記錄，即接種2針或以上的滅活疫苗，以確保符合接種程序。

預約最快8日後可打針

記者於平台上諮詢有何本港醫療機構可提供二價疫苗接種服務及預約後最快可以何時接種，客服回覆指，付款成功後，最快可在8天後接種，最遲可預約至38天後，但就未有答覆本港醫療機構可提供二價疫苗接種服務。

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼

